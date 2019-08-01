AMD因財報指引不佳大跌 分析師建議逢低買進

Cowen 分析師表示，AMD (AMD-US) 在財報發布後股價下跌，是一個絕佳的進場機會。

AMD 主要生產個人電腦處理器，與英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia(NVDA-US) 等公司競爭。公司週二稍晚發布財報，第二季 EPS 為 8 美分，營收為 15.3 億美元，均符合華爾街預期。

但公司對本季度和全年的業績指引，低於華爾街的預期。 AMD 預計第 3 季營收中值為 18 億美元，而分析師平均則預估為 19.4 億美元。此外，AMD 還將 2019 年營收成長預測，由接近 8-9%，下調至 5% 附近。

此舉帶來 AMD 週三股價大跌 10%，收 30.45 美元。

(圖表取自 Google)

AMD 表示，為遊戲機生產晶片的半定制業務，今年的表現將比以前預期的要糟糕得多。

儘管如此，Cowen 分析師 Matthew Ramsay 週三重申了他對 AMD 股票優於大盤的評價，並表示指引降低並沒有改變他的積極看法。

他寫道：「我們的看法沒有改變，我們認為下半年的下行，遊戲機和中國是全部的原因。」「我們相信隨著事態漸佳，CPU / GPU 的市占仍將繼續成長。」

Rosenblatt Securities 分析師 Hans Mosesmann 同樣淡化了遊戲機遊戲業務的問題，並重申這家公司的買入評級。

他表示，AMD 較低的指引，主要是針對遊戲機，「投資者會關注 7 年週期的結束嗎？ 我們不這麼認為。」

展望未來。 Ramsay 重申他對 AMD 的 40 美元目標價格，而 Mosesmann 重申他的 42 美元預測。

早前投資者對該公司今年的產品線越來越樂觀，以周二收盤價計算，AMD 股價今年以來上漲了 80％以上。