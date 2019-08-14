阿里平頭哥晶片研發實力強 將推專用SoC晶片

陸媒報導指出，根據消息人士阿里巴巴旗下 IC 設計公司「平頭哥」正在研發一款專用 SoC 晶片。該 SoC 晶片將用在新一代阿里雲神龍伺服器的核心零組件 MOC 卡內，以推動升級下一代雲計算技術。

這款 SoC 芯片可以提高伺服器的網路和儲存性能，而且還可以更好地解決雲計算的性能損耗難題。據了解，阿里雲神龍伺服器同樣出自於達摩院，融合物理機與雲伺服器的各自優勢，能實現強大且穩定的運算能力。

(圖片: AFP)

「平頭哥」在阿里巴巴集團內主要負責晶片研發，其整合中天微與同為阿里巴巴集團的達摩院晶片業務，因此自主研發能力水準在中國企業中位居前列。

近期「平頭哥」才對外發表「玄鐵 910」，該款產品也是目前業界性能最強的一款 RISC-V 處理器，性能提升 40% 以上，同時還會全面開放 IP Core，震撼整個產業。其主要應用於 5G、AI 及自動駕駛等領域。

阿里巴巴加強晶片研發能力，特別對「平頭哥」十分重視。當初成立「平頭哥」就是想打造面向汽車、家電、工業等領域的智聯網晶片平台。此外，阿里巴巴還希望能在 2 至 3 年內打造出一款真正的量子晶片。

和達摩院一樣，「平頭哥」的目標也是最終獨立化運作，成為一家自負盈虧的企業。希望透過自主研發的強大的技術平台和生態系統整合能力，推動國產自主晶片的產業化落地，使晶片真正成為阿里巴巴的一項戰略業務。