AT&T串流媒體服務更名 為重塑品牌形象

幾週前，AT&T(T-US) 宣布將把它的 DirecTV Now 串流媒體服務重新命名為 AT&T TV Now，該品牌也正式開始向用戶推出。

當使用者在其中一台設備上打開 DirecTV Now 的應用程式時，將會現一個彈出窗口，並告知該服務近期將被改為 AT&T TV Now。

如美國線上內容網站 TechCrunch 說明，DirecTV Now 在它的 Twitter 帳戶上提示用戶「即將煥然一新」。這是對即將到來的品牌改革的明確暗示，該公司證實這一變化已正式開始推向所有用戶。

DirecTV Now 近期於推特上的推文 (圖片: 9to5mac.com)

此時，DirecTV Now 應用程式仍是 iOS 和 tvOS App Store 中的品牌。「隨著品牌重新推出，我們預計這會很快改變」。AT&T 表示，使用者的應用程式應該會自動更新。

對於現有的 DirecTV Now 用戶來說，除了品牌之外別無其他變化，至少在短期內是如此。如果使用者需要登錄電視應用程式（例如 ESPN），則需要選擇 AT&T TV Now 作為服務提供商而不是 DirecTV Now。如果已經登錄，則不必重新進行身份驗證。目前尚不清楚這一變化將如何影響 Apple TV 的單一登錄功能。

AT&T 重塑品牌的目標是簡化串流媒體電視服務。最近發布的 AT&T 電視平台將使用與 AT＆T TV Now 相同的應用程式。理想情況下，公司只需要維護一個電視應用程序就可以全面改善用戶體驗。