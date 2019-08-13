美股早盤 - 手機、筆電延課10%關稅！費半大漲近3%、台積電ADR上揚1.5%

週二 (13 日) 晚間最新，美國貿易代表處宣布，訂於 9 月 1 日針對中國輸美 3000 億美元關稅清單課以 10% 稅率中的商品中，手機、筆電、服飾、鞋類等產品將延遲至 12 月 15 日再課以關稅，美股早盤聞聲大漲逾 300 點。

截至台北時間週二 (13 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 323.97 點或 1.25% 至 26221.68 點

費半大漲 41.49 點或 2.87% 至 1488.47 點

十年期美債殖利率大漲 2.62% 至殖利率 1.683%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 2.17% 至每桶 56.12 美元

黃金下跌 0.47% 至每盎司 1510.05 美元

VIX 恐慌指數重挫 10.67% 至 18.84 點

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.54% 至每股 41.89 美元

費半日線走勢圖 圖片：www.investing.com

週二 (13 日) 美國貿易代表處將手機、筆電、電玩遊戲機手把、玩具、電腦螢幕、衣服、鞋子等產品，宣布延遲至 12 月 15 日再課以 10% 關稅。

市場解讀，白宮此舉主要是避開可能增加美國消費者負擔的重要品項，也避開可能令衝擊企業獲利之品項。

而除了美國貿易代表處宣布上述決定以外，美國與中國官方週二 (13 日) 也捎來進一步對話之消息，週二 (13 日) 中國貿易協商代表劉鶴、美國貿易協商代表萊特希澤、美財政部長梅努欽已正式通話，就白宮將於 9 月 1 日課徵的 3000 億美元關稅進行溝通。

但目前美中雙方並未進一步說明溝通細項，與是否取得進一步的協商成果。

今日美股關鍵經濟數據：

週二 (13 日) 美國公布消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.8%、核心 CPI 年增率 2.2%，雙雙超越市場預期，也令市場一眾經濟學家認為，聯準會 (Fed) 9 月的降息理由，很可能正在進一步消逝。

美國 7 月 CPI 月增率 0.3%，預期為 0.3%，前值為 0.1%

美國 7 月 CPI 年增率 1.8%，預期為 1.7%，前值為 1.6%

美國 7 月核心 CPI 月增率 0.3%，預期為 0.2%，前值為 0.3%；

美國 7 月核心 CPI 年增率 2.2%，創今年一月份以來最快年增率漲幅，預期為 2.1%，前值為 2.1%。

週二 (13 日) CME 聯邦基金利率觀察工具 FedWatch 數據顯示，市場預期 9 月降息機率仍高達 100%，其中降息一碼機率為 92.7%、降息二碼機率則為 7.3%。