美銀：美國在1年內面臨經濟衰退的機率達3分之1

美國銀行 (BoA) 經濟研究部門主管 Michelle Meyer 提出警告，表示由於中美貿易戰愈演愈烈，美國經濟衰退的風險持續上升，美國經濟在明年將有 3 分之 1 的機會陷入衰退。

Meyer 在報告中表示：「基於官方數據模型，美國經濟在未來一年陷入衰退的可能性只有 5 分之 1，但是，基於大量數據和國際事件的判斷，我們相信美國經濟出現衰退的可能性更接近 3 分之 1。」

美中貿易戰持續延燒，全球經濟持續放緩導致利率下跌，並打擊了股價。在上月的就業報告中顯示消費者強勁，但由於關稅和政策的不確定性仍高，商業投資仍然低迷。

Meyer 表示，已經有幾個經濟指標「閃爍黃燈」，顯示經濟率退即將到來。在銀行用於追蹤商業周期的五項指標當中，有三項指標已經達到過去經濟衰退之前的水準，其中包含汽車銷售、工業生產和工作累計時數。

此外，高盛也將美國第四季經濟成長率預測值調降 20 基點至 1.8%，並預期在 2020 年總統大選前美中不會達成任何貿易協議。通常，高盛設定經濟成長率低於 2.5%，即被視為衰退。

而大摩首席經濟學家 Chetan Ahya 也曾在先前預期，如果貿易戰繼續升級，恐導致成本增加、企業資本支出減少、全球消費需求降低等問題。「我們可能會在三個季季之內陷入衰退。」Ahya 說道。

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也曾表示，美國在未來 6 個月內陷入衰退的可能性已經上升至 40-45%，在未來 1 年內衰退的可能性則有 65%。