美企財測統計：企業提及「關稅隱憂」較上季增加4成

隨著美股財報公佈接近尾聲，標普 500 指數成份股中已接近 9 成企業已公佈財報，根據 Factset 依據各公司的財測內容統計，在貿易戰持續延燒下，美國企業於第 2 季的未來財測提到「關稅隱憂」的評論，較上季增加了 4 成，顯示美中貿易戰已更進一步衝擊到美股企業之營運展望。

Factset 指出，在標普 500 指數中的 438 家企業，第 2 季有 124 家提及關稅評論，相較於第 1 季的 88 家增加了 4 成。

然而，統計也顯示，今年第 2 季有關稅評論的企業，仍低於去年 (2018 年) 同期的 162 家企業，年減為 23%，且自 2018 年第 2 季後，已連續下降 3 個季度。

標普 500 指數中 438 家企業提及關稅的企業 (圖: Factset)

以產業分布來看，所有的 11 個產業，提到關稅隱憂的產業就佔了 9 成，其中提到關稅隱憂最高的以工業類股為首，達到 35 家；而與上季差異最大的為資訊科技類股，第 2 季由 6 家增加到 17 家，為所有產業類別中增幅最高的產業。

標普 500 指數中各產業類別第 2 季與前季比較 (圖: Factset)

但以第 2 季度資料來看，企業對關稅隱憂突然增加，表示去年關稅的遞延效果可能持續擴散至更多企業，又八月初川普再加增消費品等 3000 億美元的關稅下，對於下半年度甚至於明年上半年美國企業，企業對於關稅的影響將會更廣。