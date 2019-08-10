從景氣循環看選股：明年之前避開銀行股 投入公共事業股吧

過去一年多以來，美國銀行股以及地方性銀行都表現遜於大盤。那投資人現在是否可以逢低買進了？答案可能是否定的。在今年下半年經濟放緩、通膨平坦的環境下，對金融業來說，可不是件好事。

EPB Macro Research 研究顯示，比起看重 GDP 的長期經濟趨勢，觀察 12 個月至 36 個月的較短循環週期波動，對選股方向可能更貼近有幫助。其中，金融業與經濟循環息息相關，從過去景氣的循環周期，可以看出投資銀行股的優劣勢。

下圖以全球製造業 PMI 指數代表景氣的循環，由低點 B 回升至 A 稱為「擴張循環」，由 A 降至 B 稱為「緊縮循環」。

全球製造業指數 （來源：EPB Macro Research)

統計 1998 年至今，過去 20 年來，在「擴張循環」期間，銀行類股平均上漲近 30%，遠超過同時期 S&P500 大盤表現。但在「緊縮循環」期間，銀行類股平均下挫 12%，幾乎是大盤跌幅的 2 倍之多。

而地方性的中小型銀行，對景氣的循環更加敏感。在「擴張循環」期間，平均上漲 32%，但在「緊縮循環」期間時，平均下挫 16%，漲跌幅都較整體銀行股放大。

儘管過去幾個月，聯準會可能再度降息的猜測，曾一度刺激金融股出現上漲，然而，伴隨著更低的利率與更平坦的殖利率出現時，銀行的放貸更無利可圖，股票價值也會隨之下挫。

這樣的週期理論在歷史上非常明顯，不過，市場卻有許多反對的聲音。

最明顯的反對理由，即銀行正在買回自家的股票。近年來，銀行一直大量的在回購股票，富國銀行 (WFC-US) 過去一年裡，就買回了 9% 的股票。花旗銀行 (C-US) 也大量購回了 10% 的股票。

然而，統計自 PMI 指數於 2018 年 1 月出現高點回落後，銀行股累積下跌 5.6%，地區性銀行更下挫 15.7%。其中大量買回股票的花旗銀行，股價跌幅達 12.9%，富國銀行呢？跌幅更達 -26.2%。

2018/1/9 起股價表現 白：花旗銀行 紅：富國銀行 綠：銀行類股 紫：地區性銀行股 （來源：EPB Macro Research)

那未來緊縮循環可能在何時轉變呢？根據 EPB Macro Research 編制的全球領先指標顯示，轉折點可能將落在 2020 上半年，而在這之前景氣恐將持續下行。

藍：全球製造業 PMI 指數 黑：EPB Macro Research 編制領先指數 （來源：EPB Macro Research)

因此，在「緊縮循環」期間，選股方向可能更偏好防禦型類股。統計自 PMI 指數於 2018 年 1 月出現高點回落後，公用事業類股累積上漲 27.6%，相對地區性銀行類股重跌的表現，差異極大。EPB Macro Research 預期這樣的趨勢仍將持續至明年初，避開金融股可能依舊是重要的選擇。