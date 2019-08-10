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從景氣循環看選股：明年之前避開銀行股 投入公共事業股吧

從景氣循環看選股：明年之前避開銀行股 投入公共事業股吧　（圖片：AFP)
從景氣循環看選股：明年之前避開銀行股 投入公共事業股吧　（圖片：AFP)

過去一年多以來，美國銀行股以及地方性銀行都表現遜於大盤。那投資人現在是否可以逢低買進了？答案可能是否定的。在今年下半年經濟放緩、通膨平坦的環境下，對金融業來說，可不是件好事。

EPB Macro Research 研究顯示，比起看重 GDP 的長期經濟趨勢，觀察 12 個月至 36 個月的較短循環週期波動，對選股方向可能更貼近有幫助。其中，金融業與經濟循環息息相關，從過去景氣的循環周期，可以看出投資銀行股的優劣勢。

下圖以全球製造業 PMI 指數代表景氣的循環，由低點 B 回升至 A 稱為「擴張循環」，由 A 降至 B 稱為「緊縮循環」。

全球製造業指數　（來源：EPB Macro Research)
全球製造業指數　（來源：EPB Macro Research)

統計 1998 年至今，過去 20 年來，在「擴張循環」期間，銀行類股平均上漲近 30%，遠超過同時期 S&P500 大盤表現。但在「緊縮循環」期間，銀行類股平均下挫 12%，幾乎是大盤跌幅的 2 倍之多。

而地方性的中小型銀行，對景氣的循環更加敏感。在「擴張循環」期間，平均上漲 32%，但在「緊縮循環」期間時，平均下挫 16%，漲跌幅都較整體銀行股放大。

儘管過去幾個月，聯準會可能再度降息的猜測，曾一度刺激金融股出現上漲，然而，伴隨著更低的利率與更平坦的殖利率出現時，銀行的放貸更無利可圖，股票價值也會隨之下挫。

這樣的週期理論在歷史上非常明顯，不過，市場卻有許多反對的聲音。

最明顯的反對理由，即銀行正在買回自家的股票。近年來，銀行一直大量的在回購股票，富國銀行 (WFC-US) 過去一年裡，就買回了 9% 的股票。花旗銀行 (C-US) 也大量購回了 10% 的股票。

然而，統計自 PMI 指數於 2018 年 1 月出現高點回落後，銀行股累積下跌 5.6%，地區性銀行更下挫 15.7%。其中大量買回股票的花旗銀行，股價跌幅達 12.9%，富國銀行呢？跌幅更達 -26.2%。

2018/1/9 起股價表現　白：花旗銀行　紅：富國銀行　綠：銀行類股　紫：地區性銀行股　（來源：EPB Macro Research)
2018/1/9 起股價表現　白：花旗銀行　紅：富國銀行　綠：銀行類股　紫：地區性銀行股　（來源：EPB Macro Research)

那未來緊縮循環可能在何時轉變呢？根據 EPB Macro Research 編制的全球領先指標顯示，轉折點可能將落在 2020 上半年，而在這之前景氣恐將持續下行。

藍：全球製造業 PMI 指數　黑：EPB Macro Research 編制領先指數　（來源：EPB Macro Research)
藍：全球製造業 PMI 指數　黑：EPB Macro Research 編制領先指數　（來源：EPB Macro Research)

因此，在「緊縮循環」期間，選股方向可能更偏好防禦型類股。統計自 PMI 指數於 2018 年 1 月出現高點回落後，公用事業類股累積上漲 27.6%，相對地區性銀行類股重跌的表現，差異極大。EPB Macro Research 預期這樣的趨勢仍將持續至明年初，避開金融股可能依舊是重要的選擇。

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