美國降息首當其衝？金融股7月罕見成為外資提款機

過去一周，外資賣超前 10 大標的有 6 檔是大型金控股，相當罕見，包括元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW) 和新光金 (2888-TW)，合計遭提走近 32 億元，此現象或許與市場高度預期美國降息因素有關，同時也可留意到，此 6 檔金控股均已除權息完畢，外資在領完股息後賣股，後市對投資金融股是否轉持保留態度，有待觀察。

外資過去一周賣超前 10 大標的中，除了群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 和華通 (2313-TW) 分居前 3 名外，6 檔金控股分居 4-9 名，成為外資主要的提款機，合計被提走約 31.89 億元。

將時間拉長來看，7 月以來，外資對金融股是賣多買少，對華南金 (2880-TW)、永豐金 (2890-TW) 站在買方，惟買超金額並不大，反觀多數金控股均是遭受賣超，除了上述六檔金控股外，再加上兆豐金 (2888-TW)、富邦金 (2881-TW)、合庫金 (5880-TW) 和台新金 (2887-TW)，合計被外資提走逾 110 億元。

法人指出，多檔金控股已除權息完畢，此現象可解讀為外資領完現金股利後，隨著美國降息在即，有意先出脫金融持股。

事實上，金融股長線成長動能穩健，並具備高殖利率、高填息率等特性，隨著台商陸續回流，有利金融股評價提升；再加上下半年總統大選題材逐漸發酵，勢必成為官股行庫穩盤的重要標的，將有一定的買盤力支撐。

因此，在短期外資提款潮下，對於長期資產配置中有金融股的投資人而言，應不至於有太大影響。