分析師：若Fed屈服於市場壓力 美元恐失去主導地位

市場分析師警告，若聯準會屈服於金融市場的壓力，以及美國總統川普的指責，將利率再度調降兩碼，那麼，美元的主導地位，可能會因此結束。

根據路透社對 60 位分析師的調查，超過 40% 的分析師認為，由於全球對於美元資產的強勁需求，支撐美元的吸引力維持不變。然而，若聯準會在壓力之下接連降息，目前美元主導的地位將就此改變。

上週聯準會降息一碼之後，美元不跌反漲，主要因聯準會主席鮑爾表示，這是中期周期的調整，不代表就此敞開連續降息大門。

然而，這周美中貿易戰火狂燒，印度、紐西蘭等各國央行相繼降息，市場與川普持續給聯準會更多降息壓力。

最新 FedWatch 顯示，今年底前，降息兩碼的機率已達 41.1%，降息三碼的機率也有 38.3%，甚至降息四碼的機率也出現 9.4%。

FedWatch12 月降息機率分布 (來源: FedWatch)

CIBC 外匯策略長 Jeremy Stretch 表示：「我們持續看到聯準會面臨外界給的政治壓力，儘管主席鮑爾在公開場合堅持立場，但看起來，聯準會仍處於一個相對不利的情況」。

RBC 外匯策略長 Adam Cole 則認為，作為 G10 國家中，利率相對較高的美元，若聯準會跟隨市場預期走，美元就會從高位被拉下來。

美元已不再受到經濟基本面還是利差關係的驅動，而是主要被避險情緒與市場共識牽引。Jeremy Stretch 認為，市場希望看到在白宮壓力下，聯準會能做的更多，進一步壓低美元匯價。

然而，今年來多數貨幣對美元走貶。歐元今年對美元已貶值超過 2%。

分析師預期，未來 12 個月，歐元可能上漲 3%，EUR/USD 目標價落在 1.15 左右。主要驅動來自美元轉弱，而非歐元的強勁。

Jeremy Stretch 認為：「歐洲央行已經沒有什麼工具，可以再刺激通膨上升，或者進一步疲軟歐元。因此，未來預期歐元可能將走升，主要原因並非來自看好歐洲經濟或者通膨，而是因為美元相對地走軟」。