紐約匯市—避險情緒爆發 瑞朗日圓飆漲；美元承壓 紐幣重挫

週三 (7 日) 早盤避險情緒爆發，美債殖利率倒掛創 2007 年來最大，市場極度擔憂經濟衰退，資金紛紛湧入瑞朗、日圓等避險貨幣，盤中，USD/JPY 一度來到 105.49，逼近前日低點，USD/CHF 更來到 0.9692，創下近一年低點。午盤隨著股市回神，避險情緒稍緩，USD/JPY 終場小跌 0.25%，USD/CHF 跌 0.11%。

USD/CHF 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數則在盤中一度下挫 0.26% 至 97.31。午盤隨著股市氣氛好轉，美元亦收斂跌幅，最終收在平盤。

由於週三紐西蘭、印度、泰國三個國家同步宣布降息，美國總統川普再度推文批評聯準會，並要求聯準會更快、更大幅度的降息。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁 Charles Evans 周三表示，貿易談判為市場持續帶來波動，經濟的逆風，意味著未來再度降息是合理的。

ING 分析師認為，川普正持續加大對聯準會的施壓，以支持他在貿易談判的努力。目前來看，市場波動與其他央行的政策，給予聯準會更多推動的力量。預期 9 月與 12 月各自再度降息一碼的機率很大。

分析師也認為，隨著其他國家央行降息，可能加劇美元上升的壓力，這可能導致通膨進一步受到抑制，且加大聯準會放寬政策的壓力。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

紐幣大跌，NZD/USD 下挫 1.17%。盤中一度來到 0.6377，創下三年以來新低點，因紐西蘭央行意外降息兩碼至 1% 後，市場認為後續仍將持續降息步調，對匯價帶來抑制效果。

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 表示，未來若消費者信心與商業表現不如預期，將會需要進一步降息。Adrian Orr 還認為，貿易不確定性嚴重影響紐西蘭經濟，未來「負利率」將是可能可以採取的措施。

NZD/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (8 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.62。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1202 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2142 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6759 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3304 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.19 日圓。