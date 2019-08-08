〈每日外資外匯觀點〉美債殖利率倒掛加劇 避險為上策

面對貿易戰升級、貨幣戰啟動，美國總統川普再次發布推文，敦促聯準會更大幅度加速降息，在川普持續對聯準會施壓下，引來四位聯準會前主席聯合呼籲聯準會保持獨立性；周三亞洲三家央行同日降息，30 年期美債殖利率跌到近三年來的新低，市場對美國九月再次降息的預期升高，美元指數周四亞洲盤小跌，維持在 97.53 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周三 10 年期美債殖利率跌到 2016 年 10 月以來新低， 3 個月期與 10 年期美債殖利率的「倒掛」程度為 2007 年 3 月以來之最，市場對美國經濟衰退的擔憂加劇，避險貨幣走高，日圓兌美元升至八個月來高點，瑞郎同步上漲。

紐西蘭央行周三降息 50 個基點，降息幅度大於預期；同日印度央行降息 35 個基點，也超過市場預期；泰國央行降息 25 個基點，在降息浪潮快且猛下，市場對於聯準 9 月降息的預期已經高達 100%

富國銀行外匯策略師 Erik Nelson 表示，周三紐西蘭和印度央行降息幅度超出預期，但仍可看到市場謹慎反應，顯示投資人對寬鬆政策擔負支撐全球經濟的重責起仍有擔憂，甚至認為貨幣政策可能無能為力。

Capital Economics 分析師 Ross Strachan 表示，貿易戰升級是支撐避險資產飆升的關鍵背景，另外要關注的是各國公債殖利率下跌，負利率債務大幅增加。

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 認為，目前全球形勢不穩定，低利率、美元疲軟、貿易衝突、地緣政治緊張局勢， 一連串的風險正促使投資人的投資組合轉向避向避險策略，同時將推高黃金價格。