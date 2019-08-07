聰明錢跑了！野村：二次市場拋售可能類似「雷曼危機」

美中貿易戰越演越烈，野村證券週二 (6 日) 警告投資者，別對今日美股反彈太鬆懈！下一次拋售潮將更猛烈，暴跌幅度近似「雷曼兄弟危機」等級。

相較其他投行預料美股將下探 10% 程度來說，野村證券觀點更悲觀。野村證券稱聰明錢正逃離市場，透過數據資料顯示，當美股波動性上升時，將有更多對沖基金逃離市場。

美股市場情緒指標顯示：目前 (藍線：2016 年 12 月至今) 與 2008 年雷曼兄弟前夕 (橘線：2006 年 1 月至 2009 年 10 月) 非常相似。(圖片：翻攝 CNBC / 野村證券)

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 表示，由於股票供應需求惡化以及基本面急劇下滑，忽視雷曼兄弟般衝擊的尾部風險 (Tail Risk) 是錯誤的，美股市場情緒與 2008 年雷曼兄弟崩潰前夕非常相似，而那標誌著全球金融危機的爆發。

尾端風險 (Tail Risk) 極端事件出現的風險，統計學上認為按照常態鐘型分佈，極端值出現機率是相當低的，導致很少人會考慮到大幅波動造成的風險，在投資界中，也有人稱為「黑天鵝」。

週一美中貿易戰升溫之際，華爾街的恐慌指數 VIX 漲幅近 40%，創今年迄今最高，前美國財政部薩默斯 (Lawrence Henry Summers) 週二表示，美中貿易戰可能會重現自上次全球金融危機以來最危險的金融時刻。

由於趨勢追隨的交易員仍有許多看漲交易需平倉，野村依照大量數據推測，市場暴跌最早可能在 8 月底來臨。

Masanari Takada 稱，近期美股漲勢不過是一個假象，最好將其視為賣出良機，為 8 月底或 9 月初可能出現的第二波美股暴跌做好準備。