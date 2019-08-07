〈財報〉迪士尼Q3獲利遜色 盤後挫餘3% 華爾街堅定不賣

迪士尼 (DIS-US) 週二公布第三財季獲利不如華爾街預期，盤後股價重挫多達 3.7%。

財報關鍵數據

EPS：1.35 美元 vs. 1.75 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收：202.5 億美元 vs. 214.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

迪士尼將獲利不及預期歸咎於持續整合 FOX 娛樂資產的工作，迪士尼於今年 3 月以 710 億美元完成收購該資產。

部門營收

娛樂事業工作室 (Studio Entertainment)：年增 33% 至 38 億美元。

媒體網路 (Media Networks)：年增 21% 至 67 億美元。

樂園 (Parks)：年增 7% 至 66 億美元。

有線網路：年增 24% 至 45 億美元，營業收入年增 12% 至 16 億美元。

直接銷售消費者部門：38.6 億美元，營業虧損自 1.68 億美元擴大至 5.53 億美元。迪士尼將虧損擴大歸因於 Hulu，以及對 ESPN+ 和 Disney + 等串流服務的投資增加。

迪士尼預計今年 11 月推出 Disney+ ，每月費用 6.99 美元或每年 69.99 美元，其內容將包含迪士尼、皮克斯、Marvel、星際大戰和更多。

法說會

迪士尼執行長 Bob Iger 表示，迪士尼將提供美國消費者以每月 12.99 美元訂閱方案同享 Disney+、ESPN + 和廣告支援的 Hulu 服務，這與 Netflix 的標準訂閱方案相同價格，該方案預計與 Disney + 一併在 11 月 12 日推出。

Iger 承認，Disney+ 的內容不像 Netflix 那麼多，但他堅信以迪士尼、Marvel 和星際大戰的實力，應該可以讓該串流服務吸引到觀眾。

他也提到，Disney+ 今年 11 月推出時也會一併在 2 大國際市場露面，未來 3 年會再擴大到其他市場。

迪士尼預期，直接向消費者的銷售部門今年第四財季會擴大虧損至 9 億美元，因為該公司持續投資創造 Disney+ 的內容。

迪士尼表示，該營業收入提升是因為整合了福斯的 FX 和國家地理頻道，加上 ESPN 的廣告營收增加，因為有 2 場額外的 NBA 總決賽。該公司也指出，由於 MLB 和 NBA 節目製作，以及拳擊和混合武術的新權利 之契約費率增加，所以製作和生產節目的成本提高。

華爾街看法

華爾街分析師看漲迪士尼股票，71% 給予評級「買進」或等同買進，另有 29% 建議「持有」，沒有分析師認為「售出」。

平均目標價 156.20 美元，約較週二收盤價 141.87 美元溢價 10%。