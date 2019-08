〈美中全面開戰〉美方又出招！對 44 億美元中輸美櫥櫃加徵反補貼關稅

美中關係似乎降至冰點,貿易戰越演越烈。週二 (6 日) 美方再度出招,對 44 億美元中輸美櫥櫃加徵反補貼關稅。

美國商務部週二 (6 日) 宣布,對進口自中國的 44 億美元櫥櫃 (木製櫥櫃和梳妝台),做出反傾銷與反補貼初步裁定。

美國商務部表示將指示海關與邊境保護局,依據補貼率 (最高達 229%) 對陸製輸美櫥櫃產品徵收現金保證金。

Deway International Trade Co. 和 Henan AiDiJia Furniture Co. 將向美國政府繳納 229% 稅率現金保證金,The Ancientree Cabinet Co 將支付約 11% 初步補貼稅率。

美國產業聯合會 The American Kitchen Cabinet Alliance 於今年 3 月提交請願書內容顯示,中國櫥櫃出口商傾銷利潤率超過 200%,導致美國櫥櫃製造業承受 20 億至 40 億美元的損失。

中國出口商受惠於中國產業扶持數量估計補貼利潤率達兩位數,包括在土地、用電、原物料方面的優惠價格、補貼政策、貸款優惠及出口激勵措施等。

Wellborn Cabinet 產品和研究開發總監兼美國聯盟成員 Stephen Wellborn 在一封電子郵件聲明中表示,今天的裁決為美國廚櫃行業提供希望,對抗中國不公平貿易行為。

根據聲明,商務部將於 12 月發布最終裁決,美國國際貿易委員會將於 1 月 30 日前發布最終裁決。