〈分析〉中國被列入匯率操縱國影響為何？人民幣會續貶嗎？

人民幣「破 7」後，美國財政部週一 (5 日) 將中國指定為「匯率操縱國」，這是美國自 1994 年來的歷史性舉措。財政部長梅努欽部長將與國際貨幣基金組織 (IMF) 進行討論，消弭中國最新反制行動，所帶來的不公平競爭優勢。

中國其實不是第一次被列入匯率操縱國。1992 年至 1994 年美國前總統柯林頓時期，就曾將中國多次列入匯率操縱國。不過 1994 年 7 月後，就沒有將任何國家列入。2016 年川普當選後，誓言要將中國再度列入匯率操縱國家之列。

不過，根據 1998 年美國的法律，必須符合三大條件，才會被列入匯率操縱國，包括：對美貿易順差達 200 億美元以上。經常帳盈餘大於 GDP3%，持續性的干外為匯，年買匯淨額超過 GDP 2%。目前中國僅符合第一項。

一般而言，財政部每年提交兩次 (4 月及 10 月) 匯率政策報告，檢視主要國家是否有操縱匯率，造成美國貿易受到不公平待遇。然而，這次在非正規時間宣布，中國也非三項條件皆符合，實則隱含另一層更重大的意義：政治動機。

政治攤牌意義大於實質懲罰影響，但恐提高貿易摩擦

美國前財政部官員 Michael Hirson 認為，在人民幣驟貶後一天，美國隨即將中國列入操縱國，具有政治角力的意味。

根據法律，在列入外匯操縱國之後，中國將需要解釋幣值低估原因，並被列入觀察一年，若後續仍被認定操縱匯率，一年後，懲罰才會啟動。

懲處項目包括限制外資投資、採購與國際談判等，將多方面受到阻擾。不過目前 2018 年平均外人投資佔中國名目 GDP 比重僅 1.5%，且美國已多方限制與中國科技業貿易，未來對中國進一步實質影響可能有限。

Michael Hirson 表示：「整體來說，這不會造成立即性制裁與影響，但市場會因這項紀錄恐慌，市場波動下恐加劇貿易戰火」。

經濟學家 Derek Scissors 認為：「中國今年對匯率的操控，其實已經沒有過去幾年嚴重了，那為什麼現在這個時間點宣布呢？這個目的，很明顯，是讓川普可以創造一項戲劇性的壓制效果，警告中國「我想要做的，我就可以做到」。

不過這樣的操作，也讓川普政府有更多正當理由，對中國實行其他貿易制裁，將關稅戰全面性的升級。

若關稅全面提高，人民幣恐貶破 7.9，亞幣跟貶機率高

美國可以藉此提高懲罰性關稅，美國強硬派人士可能在中美貿易議題上，敦促川普進行更多強烈的手段。川普先前表示，若美中協議還是談得太慢，關稅不排除提高至 25%。

德意志銀行認為，若中國再遭提高關稅，即便列入操作國，中國仍可能選擇讓人民幣進一步貶值。根據德意志銀行預估，以目前美國對中國課徵的關稅來看，加權平均後的稅率已達 16.8%。若中國想以匯率貶值抵銷關稅影響，那麼，美元兌人民幣恐達 7.41。倘若美國全面性提高關稅至 25%，人民幣恐需進一步大貶至 7.93。

美對中關稅與人民幣貶值幅度預估 (來源: 德意志銀行）

觀察歷史經驗，過去人民幣轉貶期間，亞幣多數跟貶。根據德意志銀行統計，亞幣在人民幣貶值期間，Beta 相關性高達 0.5 至 1。

若從各國貨幣與人民幣 Beta 相關性來看，韓圜的相關性最高，Beta 高達 0.9。其次為馬來西亞幣的 0.77，以及印度盧比的 0.7。台幣正相關性也達到 0.6。