若中國放手貶值 金融大鱷預言人民幣將下跌40%

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年8月6號7點16分

美國知名對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯 (Kyle Bass) 預期，人民幣一舉「破 7」後，中國政府若不推出支持人民幣匯率的方案，那麼他預期人民幣將在此匯價上，再下跌 3 成至 4 成。

週一 (5 日) 境外人民幣暴跌，一舉「破 7」，盤中 USD/CNH 最高來到 7.11698，人民幣創 11 年新低。儘管中國人行行長易剛表示「人民幣的波動，是市場驅動與決定的，是處於合適水平」。不過最新消息是，美國已將中國列入匯率操縱國。

Kyle Bass 在媒體採訪中表示，過去中國一直以「賣出美元、買入人民幣」方式，在支持匯價。然而「若中國放手讓人民幣自由隨市場浮動，預期將會急速貶值，恐再下跌 3 成至 4 成」。

Kyle Bass 認為，中國過去穩定匯價，沒有放手讓人民幣貶值，是因為擔心全世界都認為中國在操縱匯率。

Kyle Bass 先前在 2008 年金融海嘯間，對次貸問題上有先見之明，成功放空美國房市，而在華爾街聞名。2016 年也曾放空人民幣，報酬率超過 20%。

近期的美中貿易談判戰火升級，Kyle Bass 早已表達不樂觀看法，「因為中國自 2001 年加入世貿組織以來，沒有履行與美國簽下的任何協議」。並建議將資產轉進耐久型資產，如長天期債券、房地產，以及擁有高股息的國際企業。