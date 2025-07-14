鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-14 13:30

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亞洲貨幣周一 (14 日) 大多持平，投資者觀望關稅與經濟數據。

川普新關稅引發市場觀望 亞洲貨幣大多持平(圖:shutterstock)

美國總統川普上周六宣布，自 8 月 1 日起將對歐盟和墨西哥的大部分進口商品課徵 30% 關稅。此舉延續此前已宣布對日本、南韓、加拿大、巴西及銅（50%）的新關稅，這些措施均定於 8 月 1 日生效。川普也威脅對支持金磚國家聯盟的國家課徵 10% 關稅，並提案對澳洲藥品課徵高達 200% 關稅，若實施恐使澳洲經濟損失達 28 億澳元。

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受影響國家中，歐盟表示將延長對美國報復性關稅的暫停期至 8 月初，並努力推動透過談判解決方案。歐盟與墨西哥領導人均已表明將在本月繼續與川普政府進行談判，以期獲得較低的關稅稅率。歐盟也正擴大與加拿大、日本等受關稅影響的國家對話，潛在探索協調行動。

儘管近期關稅威脅尚未對更廣泛的市場走勢產生重大影響，但交易員仍因不確定性而避免大量押注。

受市場氣氛影響，美元指數小幅上漲 0.1%。日元一度升至 147 附近，但隨後漲勢縮小，回到約 147.33 附近。

澳元兌美元小幅下跌 0.2%，走弱至約 0.656 美元。與此同時，印度盧比兌美元上漲 0.2%，印尼盾兌美元上漲 0.3%。