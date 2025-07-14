川普新關稅引發市場觀望 亞洲貨幣大多持平
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
亞洲貨幣周一 (14 日) 大多持平，投資者觀望關稅與經濟數據。
美國總統川普上周六宣布，自 8 月 1 日起將對歐盟和墨西哥的大部分進口商品課徵 30% 關稅。此舉延續此前已宣布對日本、南韓、加拿大、巴西及銅（50%）的新關稅，這些措施均定於 8 月 1 日生效。川普也威脅對支持金磚國家聯盟的國家課徵 10% 關稅，並提案對澳洲藥品課徵高達 200% 關稅，若實施恐使澳洲經濟損失達 28 億澳元。
受影響國家中，歐盟表示將延長對美國報復性關稅的暫停期至 8 月初，並努力推動透過談判解決方案。歐盟與墨西哥領導人均已表明將在本月繼續與川普政府進行談判，以期獲得較低的關稅稅率。歐盟也正擴大與加拿大、日本等受關稅影響的國家對話，潛在探索協調行動。
儘管近期關稅威脅尚未對更廣泛的市場走勢產生重大影響，但交易員仍因不確定性而避免大量押注。
澳元兌美元小幅下跌 0.2%，走弱至約 0.656 美元。與此同時，印度盧比兌美元上漲 0.2%，印尼盾兌美元上漲 0.3%。
市場同時也在評估其他經濟數據，包括新加坡強勁的 GDP 數據和中國積極的貿易數據，這些數據帶來了一些樂觀情緒。在日本國內，5 月核心機械訂單月減 0.6% 至 9,135 億日元，雖仍處負成長，但已顯著優於 4 月大幅下跌 9.1% 的表現，並好於市場預期的 1.5% 跌幅。
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