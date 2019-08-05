貿易戰再度升級川普抨擊中國貨幣操控

在美國總統川普發起新一波「關稅戰」後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，引發外界對中國人行展開「貨幣戰」的疑慮，儘管人行否認，美國總統川普再度發文抨擊「中國貨幣操控」，放任人民幣貶值，而聯準會再度躺槍。

受到貿易戰升級影響，週一下午台北時間 9 時 36 分許，美股道瓊開盤狂瀉逾 400 點。紐約匯市中美元兌人民幣暫報 7.0490。

道瓊週一開盤狂瀉逾 400 點。(圖片：investing)

週一 (5 日) 美國總統川普推文表示：「中國將其貨幣價格降至幾乎歷史最低點，這就叫做「貨幣操縱」。還聽聯準會嗎？ 這 (中國貨幣操控) 是一個嚴重的違規行為，將隨時間大大削弱中國！」

川普抨擊中國貨幣操控 (圖片：翻攝川普推特)

川普上週四 (1 日) 揚言在 9 月 1 日對剩餘 3000 億美元的中國商品加徵 10% 關稅過後，週一人民幣匯率「破 7」跌至逾十年以來新低。

中國人行週一 (5 日) 對此回應，受到單邊主義、貿易保護主義政策，及美國對中國加徵關稅預期等影響，並表示人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

美國自 1994 年以來未將中國列入匯率操縱國，美國總統川普自上任來屢次批評中國操控貨幣，今年 5 月美國財政部最新「上半年外匯政策報告」，包括中國在內的所有主要貿易夥伴均未列入匯率操縱國名單，但中國再度入列密切觀察名單。

如今，在川普揚言加稅後，人民幣匯率急貶，是否真的是中國出招反制？今年「下」半年外匯政策報告結果格外引人注目。