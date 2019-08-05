美股盤中─中國展開貿易報復 道瓊重挫逾610點 蘋果下跌4%

中國大陸對美國加徵關稅進行報復，全球兩個最大經濟體的貿易戰加劇，美國股市週一中場大幅下跌。道瓊大跌逾 610 點，蘋果股價下跌 4%，帶來拖累。

目前為止，三大主要指數自上個月所創歷史高點均下跌逾 5%。

台北時間 22:47

道瓊工業平均指數下跌 601.35 點或 2.27% 至 25883.66。

Nasdaq 指數下跌 232.72 點或 2.92% 至 7771.36。

S&P 500 指數下跌 66.92 點或 2.28% 至 2865.13。

分析師說，貿易情況已脫離常軌，關稅使得衝擊加劇，與中國的貿易協定已更難達成。使用關稅解決與中國的貿易問題，已徹底失敗。

中國讓人民幣兌美元下跌至逾十年低點，人民幣已下跌至 7.04 兌 1 美元。

川普總統指控中國操控匯率，他發布推文說：「這是重大違規，一段時間後，會大幅削弱中國經濟。」

分析師說，中國似乎心意已決，由於與美國達成貿易協定的展望轉弱，透過人民幣貶值增加中國出口，激發川普憤怒也值得。他們現在棄守 7 元人民幣兌 1 美元關卡，顯示他們已放棄與美國達成貿易協定的希望。

報導指出，中國還要求國營企業停止進口美國農產品。

上週，川普宣布美國將對 3000 億美元自中國進口商品課徵關稅 10%，9 月 1 日生效。上週初，中美兩國官員討論了貿易問題，兩國有意恢復談判。

加徵關稅消息使得 S&P 500 創下今年以來，表現最差的一週。上週，S&P 500 下跌 3.1%。道瓊下跌 2.6%，創 2019 年第二大單週跌幅。

週一，因不確定性升高，投資人湧進避險資產，如債券與黃金。

歐洲股市亦大幅下跌。Stoxx 600 指數下跌 2%。