顯卡新品+傳統旺季 動力-KY下半年營運逐季升溫

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 第 2 季財報出爐，單季稅後純益 216 萬元，季增 18%，年減 91%，每股純益 0.08 元；上半年稅後純益 1349 萬元，年減 77%，每股純益 2.41 元，不過迎接下半年傳統旺季，營運仍有機會逐季回溫。

動力指出，去年獲比特幣急單，比較基期墊高，加上美中貿易陰霾下，晶片市場銷售低迷，導致今年第 2 季與上半年的獲利，都較去年減少。

展望後市，動力表示，雖自家產品未受美中關稅影響，但整體市場仍低迷，不過，輝達及 AMD 推出新款平價顯示卡，第 3 季拉貨力道強勁，訂單能見度高，法人表示，動力將迎接下半年傳統出貨旺季，目前市場對新顯示卡評價正面，相關散熱產品進入密集鋪貨階段，營運可望逐季升溫，下半年將優於上半年。

此外，動力研發全球第 1 個 AI 智能風扇，搭載晶片及感測器等，能即時檢測散熱產品，目前已打入電競、工控、網路儲存等領域，動力表示，目前與廠商密切洽談合作案，目標今年第 4 季進入量產。

動力 - KY 第 2 季營收 2.19 億元，季減 19%，年減 23%；毛利率 14.28%，季減 6.9 個百分點，年減 3 個百分點；營益率 - 6.17%，季減 14 個百分點，年減 6.9 個百分點；稅後純益 216 萬元，季增 18%，年減 91%；每股純益 0.08 元。

動力 - KY 上半年營收 4.92 億元，年減 30%；毛利率 18.12%，年減 4.8 個百分點；營益率 1.74%，年減 8.6 個百分點；稅後純益 1349 萬元，年減 77%；每股純益 2.41 元。