關稅戰全面升級！這對華為來說是個壞消息

美國總統川普週四 (1 日) 對中國祭出新關稅，華爾街分析師對「美國是否會放過華為」感到存疑，認為關稅戰升級對華為來說，可能是個壞消息。

週五費城半導體下跌 1.56% ，華為供應鏈集體收低。博通 (AVGO-US) 下滑 2.39%；威騰電子 (WDC-US) 下滑 2.02%；英特爾 (INTC-US) 下滑 1.5%； AMD (AMD-US) 下滑 1.41%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.098%；射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 下滑 0.63%；Skyworks (SWKS-US) 暴跌 4.16%。

儘管日本 G20 川習會後，美國政府一系列的舉措，朝向兌現鬆綁華為禁令的承諾，川普週四發起的新一波美中關稅戰，卻為履約添上未知數。

6 月 29 日 G20 川習會後，美國總統川普承諾做出讓步，鬆綁華為禁令，美國企業可以向華為銷售設備，但限定是沒有嚴重國安問題的設備。

G20 川習會後，美國承諾鬆綁華為禁令 (圖片：AFP)

隨後，美國政府鼓勵美國科技企業申請豁免向華為供貨，舉行美國科技巨頭會議，本週二 (7 月 31 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 釋出佳音：美商務部可能會在「下週」回應美國企業向華為出售許可申請。

美國總統川普週四 (1 日) 推文指責中國沒有履行大舉採購美農產品與停售芬太尼的承諾，宣布將在 9 月 1 日起對剩餘中輸美商品祭出新關稅 10％，且最高稅率可能超過 25%。對此，華爾街分析師對「美國是否會放過華為」感到存疑。

歐亞集團的分析師週五 (2 日) 發佈的報告中寫道：「關稅升級提高了川普鬆綁華為禁令承諾的風險。」

歐亞集團分析師表示：「除非中國很快重新開始農業採購，美方才有可能放鬆對華為的出口管制，否則，美國對華鷹派不會放過華為。」

該分析師還提到：「如果川普不再承諾向華為的美國供應商發放許可證，那麼美中談判破裂和加徵關稅的可能性會再增加。」

美國銀行分析師 Tal Liani 認為，解決貿易問題對華為和美國企業都非常重要。

儘管週三華為公布上半年業績大好，愛國主義亦推升華為在中國手機銷售，華為董事長梁華時坦言，在華為列入美國的實體清單後，海外手機銷售確實有影響。

美國銀行分析師 Tal Liani 表示，5 月中旬美國頒布華為出口禁令，大部分潛在影響尚未實現。華為預料禁令影響，預先從美國供應商下單增加庫存，華為有非常高的零件庫存，因此我們尚未看到任何重大影響，但這都是暫時的。

英特爾、高通和 AMD 近期財報會議上表示，上季產品銷量大幅下滑，部分原因是無法向華為供貨的影響，這也可能波及下季財測。