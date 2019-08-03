〈財報〉埃克森美孚淨利年減21% 盤後小幅下跌

石油公司埃克森美孚 (Exxon Mobil Corp)(XOM-US) 週五 (2 日) 公布第二季財報，上游業務的強勁增長，緩解了下游和化學部門的疲軟，同時公司也受到加拿大的 Alberta 稅率變化，而推動營收，來到 690.9 億美元，不過淨利潤年減 21%。

埃克森股價週五小幅下跌 0.6%。

埃克森股價 (圖片: Investing)

財報關鍵數據

淨利潤：31.3 億美元，年減 21%，去年同期為 39.5 億美元

經調整後 EPS：0.73 美元，而 Refinitiv 預期為 0.66 美元，去年同期為 0.92 美元

營收：690.91 億美元，預期為 652.2 億美元

上游收入：32.61 億美元，而 StreetAccount 預測為 31.5 億美元

下游收入：4.51 億美元，市場預測為 6.267 億美元

化學部門收入：1.88 億美元，預期為 3.565 億美元。

首席執行長 Darren Woods 在財報會議中表示「公司持續推動長期業務成長計劃，並取得重大進展」，他補充道：「我們新的美國墨西哥灣沿岸蒸汽裂解裝置在啟動後不到一年的時間內，設計能力已超過 10%」。

埃克森上下遊業務 (圖片: AFP)

由於西德克薩斯盆地油田的增長，埃克森的上游液態天然氣 (LNG) 產量比去年增加了 8%，埃克森美孚高級副總裁 Neil Chapman 表示，公司正準備在蓋亞那啟動 Liza 一期開發項目，估計可採資源量增加到 60 多億桶油當量。

埃克森美孚在 LNG、原油、瀝青和合成油的淨產量達到每日 240 萬桶，高於去年同期的 221.2 萬桶。

該公司增加了其上游業務，其中包括石油和天然氣，得益於第二季度，相對於第一季度的平均油價上漲。