〈研訓院看景氣〉科創板掀熱潮 提醒慎防三大投資風險

上海科創板 22 日正式啟動，25 檔掛牌科創股平均漲高達 140%，但金融研訓院提醒，投資科創板須留意三大投資風險，包括：初期與市場制度的磨合、回收期長的不確定性，以及短線炒作的股價波動。

上海科創板掛牌後，首周吸引資金簇擁，但要注意的是，由於科創板允許沒有獲利的企業也能掛牌上市，投資恐面臨短線炒作與回收期漫長等潛在風險。

金融研訓院今 (31) 日發布本用經濟金融評論，報告內容指出，中國官方對於科創板態度主要採取「邊試點、邊總結、邊完善」，因此科創板股票初期可能面臨市場磨合問題。

金融研訓院表示，比起其他股票，科創板股票掛牌條件相對寬鬆，目前可允許沒有獲利的企業也能掛牌上市，由於這些企業多半尚未成熟，產業技術研發多半在初期嘗試階段，不僅有更迭快速的問題，且回收期也較漫長，不確定因素也相對提高，投資前須謹慎評估。

金融研訓院指出，科創板企業在 IPO 初期，通常會出現溢價發行與短線炒作的情況，股價波動性也相對較高，建議投資人入市前，應先評估可承擔風險。

金融研訓院提醒，股票上市並非信用保證，以 2014 年 9 月在德國掛牌的泉州索力鞋業來說，倒帳事件造成台資銀行龐大損失仍殷鑑不遠，投資人投入科創板前，應審慎的態度觀察。