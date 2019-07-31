〈工研院資通日〉闕志克：今年是5G練兵年 明年將啟動4年應用研究計畫

工研院今 (31) 日舉辦 ICT TechDay(資通訊科技日)，工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，明年是台灣產業布局 5G 關鍵年，今年是練兵年，預計明年會啟動 5G 應用 4 年研究計畫。

闕志克表示，明年是全球公認的 5G 元年，對台灣產業來說，也是切入 5G 的關鍵，工研院日前宣布，攜手 18 間台廠打造 5G 基地台生態系，工研院將提供軟體與技術，初期以「小基站」為主要商品，今年只是練兵，明年將正式上場，與國際大廠競爭。

闕志克進一步表示，5G 商機分設備與應用，今年與合作廠商主推 5G 設備小基台，明年將開始朝向 5G 應用方向發展，預計啟動 4 年研究計畫，具體應用成果可能要 2-3 年後才會看到。

關於 5G 通訊發展，闕志克表示，每隔幾年產業就會推下一個 G，雖然 5G 擁有高頻寬、低延遲等特點，但目前沒有具體商機，但台灣產業不會缺席。

闕志克表示，工研院朝 5G 系統、應用布局，分別以 AI 產業化、產業 AI 化為目標，今年將聚焦在無人載具及資安治理，無人載具目前已與高鐵合作，主要應用在橋樑檢測，另外也朝離岸風電維修的無人船研究，資安治理則以銀行間的管控風險為努力方向。