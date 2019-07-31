〈中華電法說〉行動市場仍激烈 Q2獲利雙率雙降 EPS 1.1元

中華電 (2412-TW) 今日舉辦線上法說，並公布第 2 季稅後純益 85.7 億元，季增 2.4%，年減 13%，每股純益 1.1 元；上半年稅後純益 169.2 億元，年減 8.98%，每股純益 2.18 元，董事長謝繼茂表示，雖行動市場依舊競爭激烈，但申辦 iPhone 方案客戶明顯增加，有助彌補 499 營運缺口。

中華電公布第 2 季自結數，合併營收 501.1 億元，季減 2.3%，年減 6.6%；營益率 20.6%，季增 0.4 個百分點，年減 1.8 個百分點；稅後純益 85.7 億元，季增 2.4%，年減 13%；EBITDA 191.1 億元，季減 0.2%，年減 4.6%，每股純益 1.1 元。

中華電上半年營收 1014.4 億元，年減 5.45%；稅後純益 169.2 億元，年減 8.98%；EBITDA 382.7 億元，年減 1.7%，每股純益 2.18 元。

中華電第 2 季業務營收占比方面，國內固定通信占 5.92%，行動通信占 22.9%，網際網路占 7.26%，國際固定通信占 3.11%。

中華電表示，今年資本支出預算為 290 億元，將投資 4 大項業務，包括光纖、行動寬頻、IDC / 雲端及各業務服務平台。

謝繼茂表示，雖第 2 季行動市場依舊競爭激烈，但營收市占率與客戶數市占率，仍維持成長，另外，申辦 iPhone 方案客戶明顯增加，有助降低去年母親節 499 方案對營收造成的影響，將持續推動客戶採高資費方案，並看好 iPhone 購機潮。

MOD 業務方面，謝繼茂指出，目前客戶數逾 208 萬戶，看好後續的彈性資費方案、自主頻道套餐，可望提升客戶黏著度。