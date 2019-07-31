〈分析〉5G終端商機大 上游擴展待加速？

隨著中國三大電信營運商在中國 18 座城市進行 5G 試點項目，2019 年中國進入 5G 預商用階段，2020 年則展開正式商用。

而 5G 目前分成 SA 和 NSA 兩技術，分別代表 5G 獨立組網和非獨立組網。在 5G NSA 組網方式下，電信營運商可以在 4G 的基礎上進行 5G 建設，但缺點是無法應用在 5G 全數場景。

以目前進行 5G 商用的韓國為例，韓國 5G 暫時採用 NSA 組網，而 NSA 組網主要針對 eMBB（增強行動寬頻）和 uRLLC（超高可靠超低時延通信）應用場景，至於對於 mMTC（大連接物聯網）尚難以支援。

此外，中國各手機品牌廠也紛紛公布 5G 智慧型手機，目前所知的包括華為 Mate X 5G、OPPO Reno 5G、Vivo NEX 5G、小米 MIX 3 5G、中興 Axon 10 Pro 5G 等。

(資料來源: 長江證券, 鉅亨網製表) 華為 Mate 20 X 5G 供應鏈

除華為外，大部分中國本土手機廠商採用高通的是驍龍 855 + 驍龍 X50 的 5G 方案。

值得留意的是，高通 (QCOM-US) 第二代 5G 基頻「驍龍 X55」應用範圍非常廣，除了智慧型手機外，還可支援移動熱點、固定無線、NB、平板、汽車、物聯網設備等等，這將成為 5G 技術大規模應用的重要基礎。



此外，聯發科 (2454-TW) 亦宣布將在今年第三季正式出貨 5G SoC，可望與高通 5G 平台共同推動 5G 手機大潮。另外，從 2020 年的角度來看，高通 X55 基頻有可能帶來真正意義上的落實 5G 應用。

根據 IDC 預測，2019 年 5G 手機預計出貨 670 萬支，尚不及 3G 手機的八分之一，而 4G 手機的市占率依然高達 95% 以上。

IDC 預計 2023 年，5G 手機出貨量將逾 4 億支，滲透率超過 25%。同時，2020 年 5G 正式商用開啟後，全球智慧型手機整體市場可望回到 3% 左右的增長率。

(資料來源: IDC) 5G 智能手機出貨量預測（百萬台）

5G 終端機遇搶先報

5G 的出現給予智慧型終端設備未來發展開創新的思維，即運算力「雲化」。依靠 5G 高速傳輸、低延時的特性，解放智慧終端對於零組件性能需求的增長。

而智慧穿戴、智慧家居、智慧汽車等智慧硬體將更深入到社會，相關產品需求也有機會出現爆發式的增長。根據 IDC 預測資料顯示，5G 穿戴裝置中，以智慧耳機（主要是藍牙耳機）複合成長率最高，達 56%。

(資料來源: IDC, 鉅亨網製表)

此外，智慧音箱也將是另一個爆發級應用。

根據 Canalys 統計指出，2017 年全球智慧音箱銷售量約 5000 萬台，2018 年則翻倍户長至 1 億台。依照預期的成長速度，2020 年智慧音箱出出量將達到 2.25 億台，2022 年則有機會突破 3 億台。

而 IDC 則預測智慧音箱市場規模，將從 2017 年的 44 億美元快速增長至 2022 年的 174 億美元。5G 建設和普及可分為三大階段，投資機會也將分為基地台、終端設備和物聯三個階段，下表整理目前擁有 5G 業務的企業及產品應用領域。