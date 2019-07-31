【馮冠華專欄】港股今天勢再受考驗

7 月 31 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週二回穩，指數以全日低位 28059 點開出（下跌 47 點），但在上證回升帶動下很快也轉跌為升，更曾一度上升約 169 點，高見 28275 點，最終以 28147 點收盤，上升 40 點。成交方面，金額下跌約 10% 至 617 億。港股通南下總成交額按日下跌約 3% 至 68 億，流向仍是淨流入，金額約 21 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 25 億。藍籌 25 升 16 跌 9 持平。



板塊方面，內險、豬肉、醫藥及黃金貴金屬相關股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 16%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 57:43。重貨區方面，熊證仍在 28800-28849，牛證也不變在 27700-27749，且數量頗多。恆指期貨夜市收報 27910 點，下跌 214 點，低水 237 點。港股 ADR 下跌 215 點，相等於恆指 27931 點。

簡評：港股連續兩星期，出現週一急跌、週二回穩的現象。昨天恆指可以力保不失，內險股的盈喜和上證止跌回升均是及時雨。筆者忽發奇想，國務院港澳辦週一的記招，是安排在 A 股收盤之後，而昨天 A 股又可報升；另外昨天南下資金的淨流入，在悶市下居然按日倍升，且集中在重磅股如建行（939）、騰訊（700）、平保（2318）及港交所（388）上，是否國家隊維隱所為？中央否定了運用解放軍，莫非出錢不出力，改用銀彈乎？600 多億的成交，可評的確不多，請容許筆者的胡思亂想！

昨晚執筆時，夜期又大跌二百多點。除了川普的推文外（見點 2），更有可能是昨晚香港再發生警民衝突。川普在談判前後出口術已是司空見慣，為美國爭取最大利益而已。中方沒有加買農產品這指控，也和之前的報導不乎，觀乎美股早段沒有明顯走低，清者自清了！



至於昨晚的警民衝突，起因是在 7 月 28 日的中上環遊行活動，被補的其中 44 人將被落案控告「暴動罪」，並於今天（31 日）提堂。這引發葵涌及天上圍警署門外有示威者包圍抗議，要求警方釋放被捕人士，期間又發生一些小型警民衝突。這樣的衝突已是近日的常態，不見得是升溫的事件；但從週一股市的經驗，這卻可成屠牛的藉口，特別是大量牛證在 27700-27749 區域。

回說市場，輪換買賣在昨天依然明顯，一眾在 7 月上旬表現突出的公司，如醫思醫療（2138）、必瘦站（1830）、澳優（1717）、波司登（3998）、海底撈（6862）及頤海（1579）等，均遇不同程度的沽壓，另外，近星期升勢強橫的 21 世紀教育（1598），更單日暴瀉四成多。大家可能要小心已連升八天，股價呈反地心吸力的中煙（6055）了。溫馨提示，注意今天早上的中國 PMI 數據，中美談判進展及晚上聨儲局的議息。

2）川普在推特發文指，中國經濟目前是 27 年來最差，中國理應開始購買美國農產品，但沒有跡象顯示中國正在履行承諾。他又批評中方經常改變協議以符合自己的利益，一旦他連任，中國只會得到一份更嚴苛的協議，甚至是沒有協議。（澳門力報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 23 點或 0.09%，標指和納指則分別下跌 0.26% 及 0.24%。十年期債息回落至 2.06%，美滙指數再上升至 98.07，紐約期油最新報 58.34 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：人保（1339）表示，預期截至 6 月底止中期股東應佔利潤 136.74 億至 156.27 億元（人民幣，下同），按年增長 40% 至 60%。人保表示，盈利增長主要由於今年上半年保險業務穩步提升，投資收益按年增加。中國太保（2601）公布，預期截至 6 月底止，中期歸屬於該公司股東的淨利潤按年增加 96%，去年同期淨利潤 82.54 億元人民幣。公司指出，半年淨利潤增加，主要因為手續費稅收政策變化（非經常性損益），以及投資收益增加（主營業務）等影響。

龍光地產（3380）公布，預期截至 6 月底止，中期核心溢利按年增長不少於 40%，去年同期核心溢利 29.38 億元人民幣。北京北辰實業股份 (588) 公布，預期截至 6 月底止，不含投資性房地產公平值變動收益的中期盈利，將按年增長 72% 至 83%。

澳博控股（880）公布，截至 6 月底止，中期純利 16.79 億元，按年升 12.08%；每股盈利 29.6 仙，派中期息 8 仙。期內，收益 170.74 億元，按年跌 0.71%，其中博彩收益 167.2 億元。上半年中場賭枱博彩毛收益按年增加 8%，貴賓博彩毛收益減少 25.1%，角子機毛收益則跌 1.2%。

華能國際電力股份（902）公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 34.42 億元 (人民幣．下同)，按年增長 98.78%，每股盈利 20 分，不派中期息。

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