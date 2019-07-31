5G商機大！2020～2025年貢獻中國經濟產出逾10兆人民幣

今 (31) 日陸媒報導指出，通信產業協會 (GSMA) 預測，到 2025 年，中國電信營運商的 5G 投資將超過人民幣 1 兆元人民幣。而中國信息通信研究院進一步表示，2020 年～2025 年，中國 5G 商用帶動的通訊消費規模將超過人民幣 8 兆元，直接帶動的經濟產出達人民幣 10.6 兆元。

目前全球 5G 四大設備廠商華為、愛立信、諾基亞及中興都在積極推動 5G 系統設備產品。而 5G 的多網路融合架構中將包含 5G、4G 和 WLAN 等多個無線接入網和核心網。

由於 5G 有更複雜的應用場景及更加多樣的接入技術，同時引進更高的移動性能需求，因此與 4G 相比，5G 網路中的連接管理和控制需要更加簡化、高效、靈活。

此外，要能達到完美的 5G 理想規劃，基地台數量是最大關鍵。在 5G 佈建初期，基地台的建設主要以大型基地台為主，再以小型基地台作為補充，強化通訊覆蓋區域。

(資料來源: 中國廣證恒生) 中國大型基地台市場規模預估

在達到 5G 通信能廣泛覆蓋後，隨著 5G 網路的深入部署，小型基地台的需求將進一步擴大。

此外，市場傳出中國 5G 資費標準最快將於 8 月份推出，意外的是中國 5G 收費標準可能低於目前 4G 套餐價。

目前，中國三大電信營運商已經在中國許多城市進行 5G 試點。雖然市場上還沒有正式推出 5G 套餐，但對於一般民眾關心的 5G 流量計費問題，中國三大電信營運商均有相關回應，共同點為 5G 收費不會太貴，人人都能負擔得起。

不過，目前全球已推出 5G 商用的國家中，韓國、美國、芬蘭等國的 5G 收費並不親民，最便宜的約在人民幣 400 元。