美國政府高官在 30 日時作出一項提案，希望目前因出口限制及二戰徵用工訴訟問題，讓關係陷入僵局的日韓兩國，能考慮簽署在一定期間內不發起新的對抗措施之「停止協定」。

日本政府在 7 月 1 日時，宣布將對出口到南韓的半導體關鍵原料進行出口管制。品項包含氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及氟化氫等 3 項，與半導體及 OLED 面板生產有關的化學品。而相關的出口管制措施，也於 7 月 4 日正式啟動。

美國老大哥說話了！盼日韓簽署停止協定、暫時休兵。(圖片：AFP)

目前日本政府，正朝著將南韓從出口管理白色名單上剔除的方向，預計在本週 8 月 2 日的內閣會議中，就政令作出修正。而美國的這項舉動，也似乎是想促使該項決定能夠延後。

根據《路透社》報導，該名美國官員想利用協定的簽署來爭取時間，希望日韓兩國坐下來進行談判。協定不會明訂有效期間，也並非想藉由該協定的簽署來徹底解決兩國紛爭。

在面對中國及北韓的威脅下，穩固的美日韓同盟關係不可或缺。這也可能是美國這回出面扮演和事佬角色的背後原因所在。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 於 30 日，在前往泰國曼谷的飛機上向記者們表示，日本與南韓「兩國是絕佳的夥伴國」，「將鼓吹兩國找到前進的道路」。

「若能協助這兩國找到一個彼此都感到滿意的結論，對美國而言也是明確且重要的」，蓬佩奧如此說道。透露出美國政府想居中協調的意圖。

由川普所領導的美國政府，當初在牽扯到歷史問題的日韓間磨擦，採取謹慎態度。然而日韓關係急轉直下，不僅美國國務院高層在 26 日對日韓間緊張關係表達關切，美國國家安全顧問波頓 (John Bolton) 也在 7 月下旬到日韓進行訪問。

美國總統川普在 19 日時透露，南韓總統文在寅希望他能出手介入協調日韓關係。川普表示，若日方也希望他出面協調，將會進行考慮。