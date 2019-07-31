〈財報〉受惠CMOS相關營益大增、SONY合併營益創新高！

索尼 (6758-JP) 在 30 日公布了最新一季財報。今年 4 - 6 月的合併營業利益較去年同期增加 18.4% 至 2309 億日圓，連續 3 年更新了同期最高紀錄。由於近來智慧型手機所搭載的鏡頭數量增加，生產 CMOS 影像感測器的半導體部門在這季表現突出。電影事業減少了廣宣費用支出，也為業績作出貢獻。然而業績低迷的電玩事業，還有美中貿易戰的影響等，在相關問題上也仍舊存有疑慮。

關鍵數據：

銷售額年減 1.4% 至 1 兆 9257 億日圓。

營業利益年增 18.4% 至 2309 億日圓。

影像與感測解決方案部門的銷售額年增 14% 至 2307 億日圓，營業利益年增 70.1% 至 495 億日圓，表現亮眼。

(圖片：Investing.com)

財測：

2020 年財年 (截至 3 月底)

銷售額下修為年減 0.8% 至 8.6 兆日圓。(先前預測為年增 1.5% 至 8.8 兆日圓)

營業利益預估年減 9.4% 至 8100 億日圓。低於 Refinitiv 所統計之 23 名分析師的預測平均值 8301 億日圓。

在家用遊戲主機 PS4 硬體、電視、智慧型手機等，因銷售計畫作出了下修，原本的增收預測也因故轉換為減收。

PS4 由 1600 萬台下修至 1500 萬台，電視由 1130 萬台下修至 1050 萬台，智慧型手機由 500 萬台下修至 400 萬台。

遊戲與網路服務部門的銷售額，預估年減 4.7% 至 2.2 兆日圓，較原先預測減少了 0.1 兆日圓。電子產品與解決方案部門的銷售額，預估年減 6.9% 至 2.16 兆日圓，較原先預測減少 0.8 兆日圓。

索尼的首席財務長十時裕樹在財報說明會上提到了 PS4。他說道「曾在 5 月時提到下一代主機情報，銷售表現雖然稍微遜於預測，不會勉強的來進行銷售，會繼續的好好確保獲利」。

而在表現良好的影像感測器方面，十時裕樹認為「生產設備雖處於滿載狀態，下年度之後還留有通商等問題的疑慮」，「在目前的時間點，對於影響的預測雖較為保守，今後會仔細觀察整個上年度的表現」。