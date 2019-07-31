美出面調停日韓爭端？日官房長官：沒有這樣的事實

針對媒體報導美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 將介入協調日韓兩國間爭端，日本官房長官菅義偉在今 (31) 日的記者會中表示「沒有這樣的事實」。

美國出面調停日韓爭端？日官房長官：沒有這樣的事實。(資料照片) (圖片：AFP)

各家媒體報導美國國務卿蓬佩奧，於 30 日前往泰國曼谷的飛機上向記者們表示，將會在曼谷與日韓兩國外長見面時「鼓吹兩國找到前進的道路」。

《路透社》在 31 日的報導中指出，蓬佩奧將與日韓外長會面，並趁著東協區域論壇 (Association of Southeast Asian Nations Regional Forum) 召開的機會，在當地舉行三方會談。並提到美方希望目前因出口限制及二戰徵用工訴訟問題，在外交關係陷入嚴重僵局的日韓兩國，能簽署一份同意一定期間內不再發起對抗措施的「停止協定」。

面對相關報導，日本官房長官菅義偉在 31 日的記者會中，針對美國國務卿蓬佩奧有意出面扮演和事佬一事作出回應。菅義偉表示「會持續努力的讓日本的立場得到正確的理解」；對於美方提議日韓兩國簽署停止協定的相關報導，他也說道「沒有這樣的事實」。

菅義偉強調「日本多次的向美國方面傳達一貫的立場與想法。在平時就進行著緊密的合作」。而在日韓關係上，「南韓方面接連採取否定性的動作，非常嚴苛的狀況仍持續當中」，表達了他的看法。並說道「繼續強烈要求南韓方面作出建設性因應的想法不變」。

此外，即將在 8 月進行延長作業的「日韓軍事情報保護協定」(General Security of Military Information Agreement，GSOMIA) 問題方面，菅義偉強調「在必須合作的問題上，確實的進行合作是很重要的。會繼續採取適當的因應」，再度表明了期盼延長日韓軍事情報保護協定的立場。