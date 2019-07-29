〈Fed會議〉降息預期發酵債券狂吸金 惟聯準會這個態度 恐引債市短線賣壓

美國聯準會明日將舉行為期兩天的利率會議，在預期降息的心理因素發酵下，吸引資金抽離股市轉進債市，據 EPFR 統計，債券型基金上週大舉吸金 137 億元，法人認為，此次聯準會重點在於會後聲明，但要注意的是，萬一聯準會會後聲明態度沒有預期中鴿派，恐引發債市短線賣壓。

聯準會將在台北時間 8 月 1 日凌晨兩點公布利率政策，受美中貿易戰影響，市場普遍預期，聯準會這次降息降定了，且可能一口氣調降 1 碼利率，在預期心理催化下，債券成為資金追捧寵兒，短短一週就吸金 137 億美元。

觀察各類債券基金吸金動能，主要以投資等級債券基金淨流入 73 億美元居冠，高收益債券基金與新興市場債券基金分別淨流入 19 億美元、20 億美元。

儘管債券受惠於降息可能氣勢如虹，但富蘭克林證券投顧提醒，由於金融市場已提前反應聯準會可能降息一碼的預期心理，因此本次會議應聚焦聯準會的會後聲明與鮑爾主席記者會，要注意的是，如果聯準會的態度沒有預期鴿派，短線可能引發股債失望性賣壓

富蘭克林證券投顧也認為，歐洲與新興國家央行仍有降息及政策寬鬆空間，在資金仍然寬鬆的情況下，預料有助發揮下檔支撐。

至於投資策略，投顧建議，因應景氣循環末期波動環境，建議投資人現階段以收益型資產為核心，搭配全球債券型及新興當地貨幣債券型基金。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，高收益債券從 2017 年以來，淨供給量均為負數，供給減少有助於供需均衡狀況，並為高收益債券價格形成支撐。

黃奕栩指出，過去幾年投資人已陸續調節海嘯以來流入的原有部位，加上資金經大幅調節後籌碼乾淨，看好後續資金回流高收益債券的空間仍大，落後補漲行情更值得期待。



以價值面來看，黃奕栩分析，全球主要央行鬆綁原先緊縮的貨幣政策，不僅降低因收緊貨幣引發的經濟動能下行風險，亦有助延長海嘯後以來景氣成熟期，提振高收益債表現。