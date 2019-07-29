歐盟擬取消澳洲、加拿大、巴西等國的部分市場準入權

外媒報導，歐盟委員會擬於本週剝奪 5 個國家的部分市場準入權，該消息使英國民眾的疑慮加劇，擔心倫敦的金融產業，無法維持和歐盟客戶之間的穩定關係。

報導中指出，該委員會擬取消阿根廷、澳洲、巴西、加拿大和新加坡的部分市場準入權。

根據歐盟的金融市場准入制度「equivalence」，歐盟可以對歐盟以外之銀行、投資公司、清算機構、信評機構授予金融市場准入之資格，但條件是需要獲得歐盟認定機構所在地之規定，是與歐盟規定對等。

歐盟執委會今年稍早亦曾表示，由於澳洲、巴西、新加坡、阿根廷的信用評級機構所適用的監管規定不如歐元區內部評級機構嚴格，故計劃撤銷針對這些國家評級機構的對等資格。

這將是第一次撤銷此類權利

目前來說，約有 40 項「equivalence」條款分散在不同的歐盟金融法規中，旨在確保非歐盟金融中心的交易平台、經紀商和其他公司能夠為歐洲客戶提供服務，只要這些機構接受歐盟嚴格的管理和監督，而這些規定已被 30 多個國家使用。

英國在離開歐盟後必須付出可能的代價：

金融時報提及，歐盟已經規定，英國脫歐後，英國必須依賴對等條款 「equivalence」才能進入單一市場，有一派人士認為此舉是對英國的警告，如果英國希望貿易和金融業能繼續接觸到歐盟的客戶，則需要與歐盟規則保持一致。

負責金融監管的歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 表示，針對英國脫歐後將需要依賴「equivalence」才能進入單一市場之決定，主要是基於「監督前例一致性」的要求。