巴克萊：脫歐並不意味著英國經濟的終結

有鑑於英國將在 10 月 31 前啟動脫歐相關程序。在距今剩下不到 100 天的時點，投資銀行巴克萊 (barclay) 最新看法認為，英國退出歐盟不會構成世界第五大經濟體的「終結」，反而更應關注與擔心會無預警出現的「無協議」退出。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於週三正式入主唐寧街 10 號，Johnson 已表示勢在 10 月 31 日的截止日期前「盡可能地」實現英國退歐 ，暗示英國可能出現「無脫歐協議」的硬脫歐局面。

英國國會內外許多人都認為，所謂的無協議脫歐是一項不惜一切代價而避免落入懸崖邊的強硬決策，而無協議脫歐意味著英國企業將沒有過渡期來適應失去歐盟的貿易狀況。

巴克萊投資公司首席投資官 William Hobbs 上週五 (26 日) 表示：「我們不認為脫歐是英國經濟的結束。」William Hobbs 仍看好英國在脫歐後經濟仍能增長。

Boris Johnson 於上週二被選為英國新任首相，輕鬆擊敗前外交部長 Jeremy Hunt，以 92,153 名黨員票數壓過 Jeremy Hunt 的 46,656 票。

Hobbs 對此表示：「此一部分的選民更偏右，更傾向於脫歐及與脫歐相關的議題。」

新英相 Boris Johnson 在脫歐一案上的籌碼是，因無協議脫歐可能造成巨大經濟衝擊，故為了避免無協議脫歐真實發生，故歐盟可能同意修改與前首相梅伊商定的脫歐協議，但目前歐盟已表態拒絕重談協議。

自 2016 年脫歐公投以來，脫歐支持者的熱情促使 Boris Johnson 的崛起，並進而掌管英國政府，這一結果震驚了全世界並震撼了金融市場。

「我們終須面對現實，如果我們按照最初的脫歐草案，那麼許多企業都會因此耗費更多成。」Cantillon 顧問公司總監 Sean Corrigan 表示。

「未來將有一個調整期，可能會有一些損失。而有些企業可能會因此茁壯成長，有些企業則否。」Corrigan 表示。