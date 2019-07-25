〈分析〉盼庫藏股當救星？當前美股已瘋狂忽視「財報基本面」

雖然特斯拉 (TSLA-US)、波音 (BA-US) 在週三 (24 日) 公布慘淡的財報，但美股似乎並未擔心龍頭股的低迷業績，S&P 500、那斯達克、費半在週三 (24 日) 再度刷新歷史新高，而道瓊也僅是小跌 0.29%，對此美國知名財經部落格《WolfStreet》認為，市場根本忽略基本面的財報慘況，仍盼望著「庫藏股」助漲。

特斯拉財報令人失望：

特斯拉已於週三 (24 日) 美股盤後公布最新財報，第二季財報獲利不如預期，每股虧損狀況比預期還慘三倍，調整後每股虧損 EPS 為 1.12 美元，遠遜於分析師預期的 0.40 美元；優於去年同期每股虧損 3.06 美元。

特斯拉利年逐季損益 圖片: wolfstreet.com

特斯拉擁有貨真價實且受歡迎的產品，也擁有亮眼的銷售表現，但特斯拉卻是透過大量資金的投入資助每一項銷售。

特斯拉股價於週三 (24 日) 下挫了 11%，而更為嚴重的是，特斯拉股價自高點起算共下跌 32%，但該公司市值仍然超過 400 億美元。

目前來看，特斯拉缺乏可行的商業模式，現行特斯拉的商業模式可算是一種新的商業模式，只是透過債券和股票的發行來籌集資金，並藉此燃燒投資者的現金而已，因為投資者鼓勵特斯拉這麼做，且熱愛它這麼做，故特斯拉急切地將更多的錢丟入擴張，藉之維持高股價、高市值。

波音財報也同樣慘烈：

週三 (24 日) 美股道瓊成份股巨頭波音 (BA-US) 亦公布財報，而由於波音飛機的設計方式瑕疵，導致近期暢銷的 737 Max，有兩架不幸墜毀，造成 346 人死亡，也間接造成其歷史上最大的季虧損，波音在本次財報中認列了 49 億美元的稅後費用，稅前盈餘將減少 56 億美元。

自今年 3 月以來，波音 737 Max 已在全球停飛，而為了避免第三起災難的發生，因此波音公司在週三 (24 日) 宣布，若停飛狀況持續，那麼波音可能會進一步削減甚至延宕飛機的生產，而這足以影響美國的 GDP。

波音的股價反應：

週三 (24 日) 波音盤後股價上漲超過 2%，因投資人認為波音初估的費用低於預期，且於 7 月 24 日財報公布之前就提前披露，展現誠意。而在最暢銷機款兩次的墜毀，以及這架飛機的生產可能暫停等種種不確定因素的前景下，該股票仍在 12 個月內持續上漲。

波音公司不再花費資源從頭開始設計符合現代的飛機，而是以其數十年前的 737 機身為基礎開發新型號，但這些機身並非完全根據當前的用途而設計。此為波音為節省一些資金並提高其股價而做出的決策。

市場根本不關心財報，仍盼著庫藏股？

《WolfStreet》認為，市場似乎根本不關心這兩間龍頭公司的慘況，因為市場享受公司執行庫藏股回購，投資人希望股票回購，哪怕是財報發生不好的事情。

以波音為例，統計波音自 2013 年至 2019 年 Q1，該公司一共買回了驚人的 430 億美元庫藏股規模。

波音歷年股份回購金額 圖片: wolfstreet.com

另外據美國銀行 (BAC-US) 最新 7 月基金經理人調查亦顯示，美國企業近年來以驚人的速度回購自家股票，現在擔心企業對庫藏股和支付股利太過慷慨的機構投資人，已刷下新高紀錄。

該調查內 38% 的受訪分析師表示，美股當前股利和股票回購比率已過高，高於 2016 年創下的紀錄，機構投資人已開始擔心回購狂潮的可持續性。

圖片來源：美國銀行

《WolfStreet》對此表示，有些美股公司正在損失大量資金並且正在燃燒大量現金，且沒有跡象表明這些公司未來可能賺錢，在這樣的場景下，當前的市場估值反而顯得荒唐可笑。

《WolfStreet》總結，在目前的市場中什麼炒作都有可能發生：如炒題材的題材股、動能股、轉機股等等，這些股票最終產生令人難以置信的價格，並為這些公司帶來令人費解的市值，若提到「基本面」只會被反對者被嘲笑和唾棄，整個市場似乎已陷入瘋狂。