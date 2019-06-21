〈財報〉靠庫藏股提振獲利 甲骨文財報勝預期

在雲端服務出現期待已久的成長跡象後，資料庫鉅子甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 的股價週四 (20 日) 漲至創紀錄新高，而分析師則紛紛調高該股的目標價。

甲骨文收漲 8.2%，創下每股 56.99 美元的歷史新高，超過 4 月 26 日創下的 55.41 美元紀錄。盤中股價也觸及 57.47 美元高點。週四的漲幅也是 2014 年 12 月 18 日漲幅超過 10% 以來的單日最高漲幅。

今年以來甲骨文股價上漲 26%，而同期標準普爾 500 指數上漲 18%，納斯達克綜合指數上漲 21%。

週三 (19 日) 晚間，甲骨文公佈第 4 季每股獲利 1.19 美元，營收 111.4 億美元，而分析師預計的每股獲利為 1.07 美元，營收 109.3 億美元。

在電話會議上，聯席 CEO Safra Catz 表示，鑑於匯率因素，她預計第 1 季每股獲利為 80 美分至 82 美分，營收成長為 0% 至 2%，在 92 億美元至 93.9 億美元間。分析師之前預計第 1 季每股獲利 80 美分，營收 93.3 億美元，在財報公佈後將其平均預期上調至每股 81 美分，同時將營收預期調降至 92.8 億美元。

在研究甲骨文的 32 位分析師中，有 8 位給予加碼或買入評級，22 位給予持有評級，2 位賣出。FactSet 的數據顯示，其中 14 人調高目標價，1 人調降目標價，平均目標價為 57.17 美元。

幾季以來，甲骨文一直受到公司業務從傳統服務轉向雲端服務的速度低於預期的困擾。

Cowen 分析師 J. Derrick Wood 表示，雖然本季的實力讓人感到驚訝，但這是市場一直在等待的發展。他的評級為優於大市，並將目標價從 56 美元上調至 65 美元。

Wood 表示，「市場對甲骨文仍然不是非常看好，這也是何以管理層在過去幾季來一直在買回股票的原因，」甲骨文表示，在過去 12 個月裡，它的流通股數量減少約 12% 或 7.34 億股，市值減少 360 億美元，平均每股約 49 美元。

Wood 說，「但是第 4 季的業績和展望應該會給投資人一些新的鼓勵，即可能會有一個強化的資料庫周期正在成形，如果照這種情況持續下去，股票有很大的空間可以重新評級。」

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 表示投資人正在努力解讀第 4 季是否因為季節性因素而變得強勁，或者是營收真的可以永續成長。

他說，「我們認為甲骨文的 app 業務有明顯的優勢，尤其是 NetSuite，但除非這種成長的上揚開始轉化為更穩定的營收，而非靠回購驅動每股獲利成長，而且同時加上 app 的成長，我們預期該股可能會保持相對區間波動。」

Instinet 分析師 Christopher Eberle 表示，他仍然持謹慎態度，因為「很難將看似強大的軟件訂購說法和帳單和營收方面的缺乏流動性的財務狀況拼湊在一起。」

Eberle 還表示，他認為甲骨文無法維持目前的回購步伐，這是第 4 季獲利的重要動力。