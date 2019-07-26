【馮冠華專欄】週末前避險應會升温

7 月 26 日推介 - 信利（732）

1）上日港股市況總結：恆指週四窄幅上落，指數高開 51 點後曾一度轉跌，但在上證止跌回升帶動下，恆指又轉跌為升，最高曾見 28629 點，上升 105 點。最終以 28594 點收盤，上升 70 點，而全日波幅亦只有 111 點。成交方面，金額按日下跌約 1% 至 681 億。港股通南下總成交額按日下跌約 14% 至 71 億，流向仍是淨流入，金額約 10 億。滬深股通北上維持浄流入，金額約人民幣 20 億。藍籌 26 升 21 跌 3 持平。



板塊方面，手機設備、半導體、5G 概念、醫藥、物管及教育股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 57:43，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 44:56。重貨區方面，熊證仍在 28900-28949，牛證也不變在 28300-28349。恆指期貨夜市收報 28388 點，下跌 198 點，低水 206 點。港股 ADR 下跌 227 點，相等於恆指 28367 點。

簡評：恆指雖錄 3 連升，但累積的點數升幅，只是週一下跌的約 56%；而且成交亦無起色，拉据之局勢可說仍未變。或許是因為納指創新高、華為有機會繼續從美企購貨、香港社會運動的不確定性，與及部份企業業績的憧憬，輪換買賣在昨天是較為明顯的；資金亦疑似從本地地產、收租股及公用股轉投向科技（包括手機設備、晶片、5G 概念及軟件）、內銷及醫藥等板塊。

由於下週有兩個重磅事件（無獨有偶，中美談判和聯準會議息均是在 7 月 30 至 31 日，即週二至三），再加上週未香港或有社會運動的威脅，估計今天的恆指是易跌難升的。筆者覺得下週的中美談判應不會有很大的突破，極其量是一些善意舉動，如中方落實加碼購買美國農產品，換取美方落實華為可購買美企的低端產品云云。鬧翻的機會也不大。只要是繼續談判，市場應不會被貿戰陰霾所影響；當然，若美方在關稅上稍有讓步，環球股市更會如釋重負。還記得筆者曾指出，時間是川普的敵人嗎？至於筆者對聯儲局議息的看法，25 點子的減幅是跑不了，但 50 點子只是一個奢望。

諷刺地，香港社會運動的威脅，可能是眾多不明朗因素裡，能見度最低的。過去一年多，中美貿戰的政治角力，已令筆者多個預測有頗大的落差；如今兩國願意不停地談判，事件也不是死胡同。所以筆者的愚見認為，香港的政治問題看似不簡單，但若能踏出善意溝通的第一步，情況也未必是沒有彎轉的。

至於今天的推介，建議留意較落後的鐵塔（788），又或是昨天有異動的信利（732），甚至筆者多次提及的必瘦站（1830）。另外，澳優（1717）昨天下跌逾 4%，相反，蒙牛（2319）股價卻破頂。由於看不到有任何新聞，估計澳優的下挫只是獲利盤了結所至，調整後的現價有不錯的中長線吸引力。

2）美股上日市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 129 點或 0.47%，標指和納指則分別下跌 0.53% 及 1%。十年期債息上升至 2.083%，美滙指數約上升至 97.79，紐約期油最新報 56.02 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：華晨中國（1114）宣布，為回饋股東的持續支持，經考慮集團的財務及現金流量狀況後，董事會決議宣派特別股息每股 0.74 元。預期特別股息將於 8 月 16 日向於 8 月 8 日名列公司股東名冊的股東派發。

據銷售文件披露，微盟集團（2013）以先舊後新方式，配售 2.55 億股，每股作價 4.6 元至 4.8 元，集資 11.73 億至 12.24 億元。每股配售價 4.6 元至 4.8 元，較昨天收市價 5.2 元，折讓 7.69% 至 11.54%。若反應理想，潛在售股股東有權加碼 5000 萬股。

前天發盈喜及股價昨天上升逾 4% 的凱升控股（102）公布，按每股配售價 1.01 元，配售最多 3 億股新股，淨籌 2.97 億元。每股配售價較昨天收市價 1.25 元，折讓 19.2%。

澳門博彩（880）總預算成本達 360 億元的路氹上葡京，開幕日期一延再延，因此正尋求貸款機構同意，就原有 250 億元貸款延期。當中修改的條款，包括竣工日期由 2019 年 8 月 15 日，延遲至 2020 年 3 月 31 日；開幕日期由原定的 2019 年 12 月 31 日，延遲至 2020 年 12 月 31 日。該等條款需要大部分借貸人同意。

盈喜股：華油能源 （1251）、天端水泥（1252）

4）新股訊息（信報）：前稱為浩倫農科的大禹金融（1073）今天掛牌上市，暗盤收報 0.45 元，較招股價 0.52 元，下跌 0.07 元或 13.46%。

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