去年夏天來美企獲利就在滑落！全靠庫藏股獨力支撐

美股和美債發出的訊號存在巨大差距，美國主要股票指數本週創下歷史新高，而債券殖利率卻跌至通常預示經濟衰退即將到來的低點。

Ned Davis Research 的 Ned Davis 表示，這種明顯矛盾的現象有時也是可以說得通的，只需記住企業股票回購有助於推動股市反彈，掩蓋了近一年來所有企業獲利下降的事實。

他在報告中指出，「根據 GDP 報告，所有企業的實際獲利在 2018 年第 3 季達到峰值 2 兆 3210 億美元，」「然後在第 4 季跌至 2 兆 3110 億美元，並在 2019 年第 1 季跌至 2 兆 2520 億美元。」

然而 Davis 補充說，標準普爾 500 指數的每股營收獲利繼續攀升，因為「透過很多財務操作手法，包括大規模的回購股票」。

根據美國經濟諮商局 (Conference Board) 對企業 CEO 信心的衡量標準，Davis 預計企業獲利將進一步下降，因為 CEO 的信心低落，以及依據 CRB 原物料現貨指數衡量的大宗商品價格下跌。

企業獲利下降並不是整體經濟的良好信號，因為經濟衰退幾乎總是伴隨著企業獲利的下降，證實了債市最近出現的擔憂。然而，如果沒有出現像 2016 年那樣的經濟衰退，企業獲利仍然會下降。

可能削弱企業獲利下降的一個因素是美國聯邦預算赤字上升和個人儲蓄率下降。Davis 寫道：「雖然仍對 2019 年的獲利前景持懷疑態度，但獲利繼續受益於川普削減稅收和更多赤字支出的刺激措施。」「政府赤字正在上升，高消費者信心也在幫助家庭消耗儲蓄。」

政府財政赤字通常在經濟擴張期間縮減，但在過去幾年中，它們反而逆勢擴大。美國聯邦赤字在 2018 年佔 GDP 3.8%，政府預計今年將擴大到佔 GDP 5.1%，這可能有助於暫時支持經濟成長一段時間。