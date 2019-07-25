〈分析〉SeekingAlpha專欄：蘋果忽然收購Intel手機數據晶片毫無道理

由於近日市場盛傳，蘋果正與 Intel 洽談收購智慧型手機數據機晶片業務，若談判順利，蘋果最快下週將以 10 億美元以上價格，收購 Intel 專利與員工，但 SeekingAlpha 專欄作家 Richard Windsor 卻認為，蘋果此刻收購 Intel 智慧型手機數據晶片業務，是毫無道理的事情。

Richard Windsor 舉例，通常這種併購案的發生，大都是在專利鬥爭中較常發生，因為不同形式的壓力和各種法律辭彙在一系列針鋒相對的小規模衝突中逐漸形成，直到一些促使權力平衡改變的事情發生，從而將其中一方帶到了談判桌上，並在短期內達成協議。

以 2008 年 Nokia(NOK-US) 和高通 (QCOM-US) 之間的戰爭為例，儘管目前尚不清楚是什麼讓高通陷入困境，但這就是一個明確的例子。

而此次很明顯，Intel (INTC-US) 於手機數據晶片業務已有相當程度的虧損，並決定將重心轉移到其他地方並將該業務出售。自 iPhone Xs 以來，Intel 一直是 Apple(AAPL-US) 數據晶片的獨家供應商，這使得蘋果在除了聯發科之外的選擇很少。

Apple 沒有條件承擔失去數據晶片供應商之風險，而且有鑑於蘋果以兩年為一次設計週期，故現在更需要採取嚴肅態度看待 5G 決策。

Apple 決策前後矛盾？

Richard Windsor 指出，高通先前對 Apple 竊取商業機密提供給高通的競爭對手 Intel，進而提升 Intel 晶片的性能，故高通對此舉提出了訴訟。

而據消息人士指出，其實在 Apple 與高通公司達成和解之前，Intel 已經將願意出售手機晶片業務的意圖傳達給 Apple，然而當初 Apple 認為 Intel 不太可能滿足 5G 數據晶片的規格要求，因此當初 Apple 拒絕了 Intel，但現在 Apple 又願意出手購買該業務，相形之下，這個決策變得毫無道理。

而有鑑於 Apple 與高通已達成和解，Apple 仍將恢復過去與高通的合作關係，從這點上看，Apple 購買 Intel 業務的合理性也更加降低。

一些評論認為「幾乎大部分的 5G 技術，未來都將是所有無線通訊技術集成的基頻晶片，如果 Apple 必須繼續使用高通的 5G 基頻晶片，那麼 Apple 為數據晶片支付的金額也將包括 4G。」

目前 Apple 收購 Inel 手機晶片業務較為明顯的合理性是，Apple 將此操作視為是一項長期收購，因此收購包括了所有 Intel 的工程師和 IP，並給他們 6 年時間來執行 5G / 4G 數據機的作業。

Richard Windsor 表示，但是這也讓高通有 6 年的時間來能夠推出下一代移動技術，以確保 Apple 對於其晶片的依賴。因此，如果 Apple 確定購買了 Intel 的數據晶片業務，並不會對高通產生短期的負面影響，反而將對高通造成壓力。

Richard Windsor 認為，高通在近期與 FTC(Federal Trade Commission) 專利授權費的訴訟案裁決後受到了影響，但如果高通可以順利通過此次的難關，該公司仍然是智慧型手機市場中最具吸引力的個股選擇之一， 另一個則是三星。