如果沒有川普推特 Fed會降息嗎？多名經濟學家說不

如果沒有川普的 Twitter，聯準會還會降息嗎？許多經濟學家的答案是：不！

這些經濟學家的擔心是，川普利用 Twitter 攻擊聯準會，逼使其降息，也進一步打擊了聯準會的獨立性。

政治壓力產生影響

摩根大通 (JP Morgan Chase) 商業銀行業務主管 Jim Glassman 表示，聯準會試圖用經濟數據說話，但是市場不買帳，他們認為政治壓力正在產生影響。

在市場高度預期降息之下，如果最終無法實現，可能真的對經濟造成危害。在這個回饋循環中，債券殖利率已經在下挫，並證明了降息的合理性。

Fed 前經濟學家、目前為 Mellon 首席經濟學家的 Vincent Reinhart 表示，由於聯準會關注市場反應，讓川普間接接管了聯準會，他能夠塑造市場預期，藉以影響政策路徑。

Reinhart 說，川普還導演了貿易戰，對經濟成長帶來下行風險，這就像剪刀的兩片刀刃，剪斷了聯準會。

市場未來還會要更多

Glassman 表示，以前人們說，「別和 Fed 作對」，現在應該是，不要去對抗「推特風暴」。

市場已經完全定價 7 月的降息，認為聯準會必須滿足這些期望。Glassman 說，聯準會知道他們如果不降息，市場將一片混亂，之後川普發動的「推特風暴」將難以想像。

特別是在鮑爾 (Jerome Powell) 暗示降息之後，股市一路飆升，目前美股距去年 12 月底的低點，漲幅已有 25%，10 年期公債殖利率距今年年初，已下跌 60 個基點。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 認為，當前降息唯一的好處，就是暫時平息市場可能波動，並讓川普閉嘴。但是在嘗試降低利率之後，川普與市場將會要求更多。

聯準會將在 7 月 30-31 日開會，市場預計至少將降息 1 碼，降息 2 碼的預期也在攀升。