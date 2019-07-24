這些高股利個股 投資人還沒認真挖掘

對於需要收入的投資人而言，全球央行的寬鬆貨幣政策使得高股利個股比以往任何時候都更加重要。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB)、瑞士國家銀行和全球各地的其他央行都處於寬鬆模式，這將推低利率並無意間傷害投資人。另一方面，美股股價接近歷史高位。

因此，對於股利投資人來說，最謹慎的策略可能就是在美股中排除那些無法產生足夠現金支付投資成本的表現不佳企業股票。

Fed 狂潮

投資人相信聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 7 月 31 日開始新一輪降息。金融媒體已經就 Fed 需要與其他央行「競爭」討論很多，這些央行擁有近 13 兆美元的負殖利率債券。儘管看來很荒謬，特別是當發達經濟體並沒有陷入衰退時，這種類型的激烈貨幣政策已成為主流。

但是，當這麼多發達國家的利率已經為負值時，這將如何產生作用呢？

B. Riley 固定收益首席全球策略師 Mark Grant 在 7 月 22 日的評論中寫道，負殖利率存在「只有一個原因，而且是因為歐盟會員國、瑞士和日本已經要求其央行將利率降至這些水平，以便其國家能夠生存。」

Grant 在稍後的評論中詳細說明：「大多數歐洲國家負擔不起它們的預算或社會計劃，也失去讓政客下台才能提高稅負的能力，許多例子證明，它們只能躲在電腦機房裡印鈔票，並把債券殖利率降至零以下。」

所有這一切，再加上低通膨。如果打算在 10 年後退休，並以儲蓄或投資的利息或股利收入作為大部分生活支出，那最好是更改退休計劃。除非通貨膨脹加速並迫使央行的政策徹底改變，否則利率和股利殖利率可能太低，無法從「成長造就收入」的簡單變化為退休歲月提供資金。

新的潛在交易清單

FactSet 表示，今年美股表現良好的一個原因是標普 500 指數本身的股利殖利率為 1.95%。對於期望殖利率超過 5% 的人來說，這並不會非常吸引人，但它比負殖利率的歐洲政府債券高得多，並且與 10 年期美國國債殖利率相差不遠。

隨著標普 500 指數從今年初直至 7 月 19 日間上漲 19%，很難找到其中有高股利個股曾下跌的例子。但事實證明，有 25 支個股利殖利率高於 3%，並且大多數情況下靠自由現金流、每股獲利 (如銀行股) 或營運資金 (如房地產投資信託) 支付股利，而且至少 5 年內沒有削減股利。

表列如下，按股利殖利率排序，下面有更多解釋：

企業的自由現金流是計劃資本支出後的剩餘現金流。這筆錢可用於支付股利、回購股票、有機擴張、基金收購或其他公司用途。對於上面的列表，每股自由現金流量是截至 7 月 19 日報告的最近 4 季數字。如果按當前股價劃分每股自由現金流量，可以得到自由現金流殖利率，可以與目前的股利殖利率比較，看看是否有增加股利的「淨空間」。

對於銀行股而言，每股自由現金流量數據不可用，因此我們使用每股獲利，這對銀行而言通常被認為是現金流量的準確反映。

對於房地產投資信託 (REIT)，則要使用營運資金 (FFO)。FFO 是種非 GAAP 計算方式，將折舊和攤銷加回到每股獲利，同時減去出售房地產的收益。在 REIT 產業，FFO 通常被認為是對 REIT 支付能力的準確估計。