特斯拉Q2財報前夕 分析師：下半年資金流動狀況將改善

JMP 證券分析師 Joseph Osha 認為，特斯拉下半年資金流動狀況可望改善。

特斯拉 (TSLA-US) 週二股價上漲 1.76% 至 260.17 美元。該公司預計週三盤後公布第二季財報。

Joseph Osha 認為，特斯拉在歷經具破壞性的第一季後，財務狀況應該有所改善 (第一季業務表現下滑且有清償可轉換債務的問題)，他給予該公司股票「優於大盤」的評級，目標價 347 美元，較 FactSet 調查的平均目標價 273 美元還高了 27%。

「我們認為，除非營運再次疲弱，否則自由現金流不會再進一步惡化。」他估計特斯拉 2019 年底時持有現金和等值現金約 35 億美元，高於第一季結束時持有的 22 億美元現金。

特斯拉 11 月時確實還有另一個到期的可轉換債務，Osha 認為特斯拉可以再融資而不是清償。「如果我們的預期正確，我們相信市場對特斯拉流動性的擔憂應該會緩解。」

然而，另一位看跌特斯拉的 Citi Resarch 分析師 Itay Michaeli 週一報告指出，他縮減了特斯拉季度每股虧損程度，自每股虧損 1.52 美元縮減為 45 美分，但仍低於華爾街共識預期 EPS 39 美分。

Michaeli 給予特斯拉「賣出」評級，目標價 191 美元，且認為該公司明天公布財報時，任何對於平均售價、毛利率、有無達成全年交車目標的評論都將是關鍵。

「我們認為，汽車毛利率控制在 21% 至 23% 會是個不錯的基準，實質低於此標準就會支持特斯拉獲利的空頭說法，反之高於該標準就支持多頭說法。」