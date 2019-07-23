華郵：華為秘密為北韓合作架商用網路 川普揚言要查

《華盛頓郵報》週一 (22 日) 報導，華為秘密與北韓合作，為其架設並維護無線商用網路，涉嫌違反美國出口管制禁令。

《華盛頓郵報》週一引述多位不具名的華為前員工爆料，華為過去暗中助力北韓合作，架設並維護無線商用網路。

華為前員工還提供內部文件佐證，提供華為之前的工作訂單、合約與公司全球營運圖表資料庫，內容顯示：華為與一家中國國企「熊貓國際訊息科技」(Panda International Information Technology) 合作，在北韓展開至少 8 年的各項合作計畫，但卻難以認定華為直接參與這項計畫。

熊貓國際網站列出與華為合作的項目。(圖片：熊貓國際官網)

北韓因遏阻北韓核武計畫和違反人權，受到大規模國際制裁，如今外洩的華為內部文件引發外界疑問，華為設備採用了美國技術，向北韓提供設備的行為是否違反美國的出口管制？

該報導還提到，美國商務部自 2016 年就開始調查華為與北韓之間的合作關係，從未對外公開，2016 年上半年，華為和熊貓國際撤空北韓辦公室。此外，美國司法部起訴華為涉嫌銀行欺詐和違反伊朗制裁法令，華為辯駁其無罪。

華為發布聲明回應，該公司目前在北韓沒有業務據點。華為發言人 Joe Kelly 拒絕回應細節，並未否認或核實這些內部文件的真實性。熊貓國際訊息科技發言人拒絕發表評論。

美國總統川普對此報導回應：「我們必須找出答案。」截稿前，美國商務部未立即發表回應。

外媒報導，白宮官員將在週一與高通、博通、英特爾與美光科技巨頭舉行會議，討論華為禁令。在此時傳出華為與北韓的合作消息，敏感度急遽攀升！