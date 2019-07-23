尋求禁令豁免！科技巨頭齊聚白宮 華為研發子公司大幅裁員

美國財政部部長梅努欽與白宮經濟顧問庫德洛週一 (22 日) 將與美國科技巨頭舉行會議，預料將討論華為禁令豁免議題。然而，等不到華為解禁，華為研發子公司 Futurewei 週一正式宣告裁員，這波裁員將影響到 850 名中的七成員工。

大阪 G20 川習會後，美國總統川普表示，有限度的恢復美企對華為供貨銷售，但目前尚不清楚公司如何有資格獲得豁免。

科技巨頭週一齊聚白宮，預計將討論華為禁令豁免。(圖片：AFP)

週一 (22 日) 白宮官員與科技巨頭相聚白宮，預料將討論華為禁令相關議題，據外媒報導，Google、高通、博通、英特爾、美光、思科和西部數據等科技大咖，都受邀參加這次會議。

據了解，美國總統川普也將參加這場科技會議，但正式的行程表並未列入。

然而，尚未等到華為從貿易黑名單排除，華為研發子公司 Futurewei 週一正式宣告裁員，這波裁員將影響到該公司 850 名中的七成員工。

Futurewei 是華為在美國的一個研究機構，在美國矽谷、西雅圖、芝加哥及達拉斯地區的辦公室有數百名員工。



Futurewei 員工表示，華為中國總部已發出一份裁員名單，旨在取消任何開源項目、與華為近期產品相關的專案，以及任何關鍵技術的研發。

華為旗下的研發機構 Futurewei 自 5 月華為禁令發布後，開始與母公司劃清關係，企圖避免受到禁令的影響，然而，美國大學紛紛避嫌，不再延續 Futurewei 研究合作關係或是採用華為設備。

Futurewei 員工表示，川普政府 5 月將中國科技巨頭華為列入貿易黑名單來，企業工作陷入停滯狀態。

Futurewei 員工表示，5 月 17 日華為要求 Futurewei 所有人在禁令生效前，將所有工作內容與資料上傳到華為雲端，自此基本上，Futurewei 公司營運陷入停滯，幾乎停止。

美中貿易戰目前卡關華為議題，排除華為禁令仍充滿挑戰。

上週美國參眾議員提出一項法案，禁止在未經國會批准下，將華為排除貿易黑名單 (實體清單)，未來川普就算要豁免美企與華為業務往來，美國國會能視情況將其廢除。