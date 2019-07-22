馬來西亞財長：2020年恐怕難以達到3%財政赤字目標

馬來西亞財政部長林冠英今 (22 日) 受訪表示，受美中貿易戰影響，馬來西亞很難在明年達成 3% 的財政赤字目標。

儘管今年順利將國家財政赤字控制在佔整體 GDP 的 3.4%，馬國財政部長林冠英表示，受美中貿易戰的不確定性影響，明年將財政赤字控制在 3% 以內可能較困難。

馬來西亞總理 Mahathir Mohamad 將該國所面臨的財政困境，歸咎於前朝政府未於財政預算案中實行妥善撥款，導致該國面臨再度反彈的財政赤字。

2010-2018 年馬來西亞財政赤字 (圖：Trading Economics)

馬國央行 5 月警告，全球經濟增長放緩以及美中貿易戰正為馬來西亞帶來風險，在增長擔憂之下，央行最終決議降息一碼，為自 2016 年 7 月來的首次降息。

不過，根據路透社報導，林冠英表示，從數據上來看，短期內該國有望從貿易戰中的企業投資轉移中受益。但從長遠來看，沒有人會是贏家。

這位財政部長本月稍早於北京會見中國官員，表示中國將在「一帶一路」倡議之下，為該國提供更多基礎建設投資。

現任總理 Mahathir Mohamad 去年 5 月上任後，立即叫停中國資本在馬來西亞進行的東海鐵路合作案，並抨擊這筆交易為導致國家背上沉重債務負擔的腐敗投資，誓言要與中國重新談判。

儘管目前中國已同意將該項目價格降至原先的三分之一，但外界擔心，不僅僅是馬來西亞，一些國家可能因為許多不必要的項目，背上數十億美元的沉重債務。