就業報告意外大好！川普重申Fed 降息 經濟會像「火箭高飛」

週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數自 1 月份以來的最大增幅，美國總統川普與經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 重申降息將有助於美國經濟火箭般增長，並再度抨擊聯準會 (Fed)。

週五 (5 日) 美國 6 月非農就業人數增長 22.4 萬人，遠優於預期的 16.5 萬人，創 1 月以來的最大單月增幅，淡化聯準會可能降息的預期。

今年 4 月初，川普曾表示，如果美國聯準會降息，美國經濟將會像火箭飛升。週五他再度重申：「如果我們有一個會降息的聯準會，我們的經濟會像火箭一樣噴射高飛。」儘管川普也非常滿意驚豔大好的非農報告。

火箭噴射示意圖。(圖片：AFP)

川普表示：「我們為高利率付出很多，這些是沒必要的，聯準會不知道他們在做什麼。前總統歐巴馬就任時期，他為利率支付幾乎為零，而我因為升息付出真正的代價，然而，美國經濟比以往任何時候都好得多。」

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 與川普觀點始終一致，週五 (5 日) 他點出，美國通膨率遠低於聯準會目標和大多數人預期，這是聯準會需要降息的主因。

庫德洛不諱言表示：「我們 (美國) 仍處於一個非常強勁的繁榮週期，有非常好的促進經濟增長的政策，低稅收、放鬆管制、開放能源和貿易改革。我認為，我們政策激勵措施正在發揮作用。」

然而，庫德洛強調：「全球經濟疲軟，採取保險降息政策並非是一件壞事，我只是不想讓任何事情干擾這個強勁的繁榮週期。」

4 月 11 日庫德洛亮出金句表示，也許我「有生之年」不會再見到聯準會升息。」並認為聯準會應降息兩碼。

市場仍預計聯準會七月將會降息一碼。(圖片：Fedwatch)

週五令人訝異的非農就業報告結果發布後，CME 集團的 FedWatch 工具仍顯示，市場預計聯準會 7 月降息一碼 (0.25％) 可能性超過 95%。聯準會將在 7 月 30 日至 31 日的會議結束時宣布最新政策決定。