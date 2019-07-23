高盛：庫存消耗優預期 美光、應材等晶片股「漲」聲響起

高盛分析師 Toshiya Hari 週一 (22 日) 表示，更看好全球記憶體晶片股前景，並上調美光、科林研發與應用材料股票評級。

受此消息激勵，週一美光 (MU-US)、科林研發 (LRCX-US) 與應用材料 (AMAT-US) 股價應聲漲起，漲幅皆逾 3.5%，應用材料引領費半週一走高。

截稿前，應用材料股價走勢圖。(圖片：investing)

高盛分析師 Toshiya Hari 週一 (22 日) 表示：「全球記憶體晶片股前景樂觀，企業過剩的晶片庫存將比我們早前預測更快耗盡。」

高盛表示：「記憶體市場呈現初步回穩跡象。基於記憶體改善前景，以及我們認為競爭態勢將保持邏輯 / 代工支出上升，預測在 2020 年晶圓廠設備市場年增 7%，高於此前的預測 (持平)。」

高盛警示：「短期來看，我們對記憶體晶片企業基本面抱持謹慎態度，因為庫存過剩將導致近期價格走弱，但庫存消耗的速度比我們之前預計的要快。預計到 2020 年，基本生產率將低於長期需求。」

Toshiya Hari 預計，記憶體製造商採取更紀律嚴明的行動，包括削減資本支出在內，更快地改善記憶體供需平衡，並推升晶圓廠設備支出水平。

Toshiya Hari 稱，記憶體設備支出在過去四季從峰值大幅下降 44%，超過之前低谷時期，暗示了復甦即將到來。

該分析師還提到，美光股價走勢將更多地取決於記憶體定價趨勢和中期每股純益預期，而不是 2020 的財報。

高盛將美光與應用材料股票評級從「中性」上調至「買入」，並將美光目標價從 40 美元上調至 56 美元，應材目標價上調至 56 美元，高於此前的 48 美元。

此外，高盛將科林研發股票評級從「賣出」上修至「中性」，目標價從 104 美元上修至 130 美元。