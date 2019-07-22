風險性、避險性資產同步大漲 這股多頭能維持多久？

美股、債券、石油、美元、黃金等等資產，隨便你挑哪一個，它可能都會在今年繼續上漲。但這種好運會持續多久？

今年 6 月，聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，Fed 將採取一切必要措施，確保美國經濟繼續擴張，市場對此解釋 Fed 正準備出手降息，導致風險性資產與避險性資產皆同步上漲。

以風險性資產來看，在降息期待下，標準普爾 500 指數今年來已上漲近 20%，是 1998 年以來的最佳開年走勢。

標普 500 指數走勢

以避險性資產來看，Fed 刺激計劃的前景也推動了債券價格上漲，美國 10 年期政府債券殖利率一度不到 2%。

10 年期美債殖利率走勢

降低利率的期待也打壓了美元，因為當利率下降時，貨幣往往會走弱。這反過來推升金價今年來上漲約 11%。美元 2019 年走勢仍然維持強勢。

美元指數走勢

根據 Refinitiv 的數據，油價從去年的急遽下跌中反彈，今年來漲幅超過 21%。部分是由地緣政治緊張局勢升級所造成，這種緊張局勢往往會威脅石油供應。

紐約原油期貨價格走勢

然而，有許多潛在的麻煩癥結可能會破壞這些市場動能。

首先，在美國財政部表示政府可能在 9 月耗盡現金後，美國債務上限重新成為焦點；另外在 Fed 方面，投資人擔心今年降息的步伐，以及它們是否真的會帶來預期的經濟成長。

Capital Economics 經濟學家預測，美國經濟成長將在 2019 年下半年大幅放緩，促使 Fed 再將利率降低 75 個基點。然而，貨幣政策行動可能需要幾個月的時間來滿足經濟需求。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示，另一個擔憂是，美國經濟對貿易戰的抵禦能力正在降低，因為製造業首當其衝受到經濟損失的衝擊。

雖然美國和中國上月同意關稅停戰，但川普總統已經警告他有權對中國進口產品再加徵關稅。貿易的不確定性正在對企業的投資產生影響，除非解決爭端，否則這種情況不會改變。

與此同時，中國經濟成長率已跌至近 30 年來的最低水平。政府的刺激措施將有助於支持規模經濟，但投資人可能因進一步的疲軟而感到不安。