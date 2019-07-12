貿易衝突不確定性大 摩根大通一檔基金將新興市場資產砍半

美國降息可能已是為期不遠，但是摩根資產管理的一檔基金卻正在放棄新興市場資產。

據基金的聯席經理 Eric Bernbaum，這支全球收益基金已將其持有的開發中國家固定收益和股票資產分別減少一半，各至 3%，並選擇購買歐洲企業垃圾債券和美國國債。

這檔規模 500 億美元的基金對亞洲新興市場的前景持懷疑態度，原因是該地區暴露在美中貿易戰之下。

「我們看到惡化最深的地區、也是最為疲弱的地區，就在新興市場，尤其是中國之外。」駐紐約的 Bernbaum 通過電話表示。

「我們認為像南韓 、台灣和新加坡，這些地區和國家極易受到全球貿易不確定性、供應鏈中斷和需求減少的衝擊。」

黑：摩根大通新興市場貨幣指數 紅：巴克萊新興市場公債總回報指數 圖片：Bloomberg

Bernbaum 的話對於交易員們是個警告，他們正湧入風險資產，以待即將到來的美國降息，而即使聯準會放鬆政策，亞洲依賴出口的經濟體仍必須應對貿易戰所造成的損害，現在並沒有任何跡象表明爭議將很快得到解決。

在 Bernbaum 看來，儘管華盛頓重新啟動與北京的高層會談，但是休戰遠未改變大局，諸如智慧財產權和網路安全等棘手問題仍然存在。

「我認為在長期結構性問題上不會有重大的突破性解決，」Bernbaum 說。「仍然存在持續的不確定性。」

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