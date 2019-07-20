對沖基金管理資產上半年創新高 大型業者吃香

據週五 (19 日) 發布的一份產業報告顯示，由於業績改善和投資人回流，對沖基金管理資產在 2019 年前 6 個月創下歷史新高。

根據 HFR 全球對沖基金產業報告，對沖基金資產增加至 3 兆 2450 億美元，超過 2018 年第 3 季的 3 兆 2440 億美元的紀錄。對沖基金在今年前 3 個月吸引了 788 億美元，在接下來的 3 個月期間吸引了 637 億美元。第 2 季有 48 億美元的贖回。

HFR 的對沖基金業績綜合指數顯示，2019 年上半年整體產業獲利率為 7.44%，為 2009 年以來的最高點，當時的獲利率為 9.6%。道瓊工業平均指數和標準普爾 500 指數最近一週創下歷史新高。

該產業上半年資金大多數流向管理資金超過 50 億美元的大型基金，而管理資金較少的資金則出現流出。在此期間吸引投資人的一項受歡迎的投資策略是「事件驅動」，例如追蹤併購、收購和其他公司交易等。

HFR 總裁 Kenneth Heinz 在聲明中表示，當前的交易環境「複雜」，特別點名貿易談判的不確定性、利率和許多資產類別的高估值。

然而，在 風雨飄搖的 2018 年後，2019 年對沖基金表現穩健。2018 年美股綜合指數收跌 4.75%。

他表示，那些獲得最佳投資部位的企業，「不僅是對沖基金策略中的戰術性長期和短期配置，而且還包括加密貨幣和風險平價曝險，可能會在今年下半年吸引機構投資人目光。」